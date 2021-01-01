أبل تعود مرة أخرى على تويتر..خناقتها مع إيلون ماسك اتحلت..



إيلون ماسك إيلون ماسك

ترددت شائعات كثيرة الفترة الأخيرة أن شركة آبل Apple توقفت عن الإعلانات في تويتر، ويمثل ذلك أمرا خطيرا للمنصة حيث أن آبل تساهم بنسبة 4% من عائدات تويتر في الربع الأول.







وبحسب ما ذكره موقع جيز مو شينا التقني، عادت آبل مرة أخرى إلى تطبيق تويتر وبدأت في الإعلانات.

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وقام أغنى رجل في العالم وإيلون ماسك بنفسه بالإعلان عن رجوع آبل مرة أخرى عبر موقع 9To5Mac، و سبق أن وجه ماسك انتقادات إلى الشركة بسبب "توقفها عن الإعلان في تويتر". وبات يوجه لها تهديدات في عدة تغريدات مختلفة.لكنه جدير بالذكر أنه لم يكن هناك أي مؤشر على أن Apple تبطئ الإعلان على موقع التواصل الاجتماعي بسبب استحواذ ماسك على تويتر.ولحل هذه المشكلة، توجه إيلون ماسك بزيارة Apple Park للقاء تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة آبل. ومن الواضح أنه سار الاجتماع بشكل جيد ، حيث صرح ماسك أن كوك لم يخطط أبدًا لإزالة تويتر من متجر التطبيقات في آبل -كما ادعى ماسك في تغريدة سابقة-.و أكد ماسك أن شركة آبل بدأت مرة أخرى في رفع إعلاناتها على تويتر، وذكر أنها علاقة مهمة للشركة لأن شركة آبل هي أكبر عميل إعلاني لتويتر ، مما يجعلها حاسمة لأن الشركات الأخرى وقفت إعلاناتها على تويتر بشكل مؤقت.وصرح إيلون ماسك أن عملاقة التكنولوجيا آبل "أنفقت ما يقدر بـ 131،600 دولار على إعلانات تويتر بين 10 نوفمبر و 16 نوفمبر ، بانخفاض من 220،800 دولار بين 16 أكتوبر و 22 أكتوبر ."و لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الشركة قد أوقفت بالفعل إعلاناتها على تويتر أم لا ، لكن الحملات الترويجية لا تتبع دائمًا جدولًا زمنيًا صارمًا.