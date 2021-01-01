زياده على أسعار H6 موديل 2022.. أغلى سيارات الشركة الصينية في مصر



هافال هافال

يقدم الوكيل المحلي لسيارات هافال الصينية (مجموعة جي بي غبور أوتو) موديل 2022 من سيارة هافال H6 التي تنتمي لفئة SUV، حيث تعتبر هذه السيارة من أبرز المركبات الصينية المتاحة في السوق المحلي، وذلك لتعدد الكماليات والتجهيزات المقدمة مع هذا الموديل، كما أنها تتميز بأنها أغلى سيارة من هافال في السوق المصري.



ويتم تقديم هذا الموديل بالأسعار التالية بعد الزيادة الأخيرة:



- فئة أولى من 735 إلى 760 ألف جنيه (زيادة 25 ألف جنيه).

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- فئة ثانية من 780 إلى 805 ألف جنيه (زيادة 25 ألف جنيه).- فئة ثالثة من 815 إلى 850 ألف جنيه (زيادة 35 ألف جنيه).- فئة رابعة من 860 إلى 900 ألف جنيه (زيادة 40 ألف جنيه).وتحمل الفئات الأربعة محرك 4 أسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1500 سي سي وبقوة 148 حصان وعزم 230 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات.ويتم تقديم هذا الموديل بالكماليات والتجهيزات التالية:فئة أولى:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- أنظمة المكابح ABS وBA.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- نظام توازن وثبات الكتروني للسيارة.- نظام مساعد للسائق في صعود المرتفعات.- مثبت سرعة.- نظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات.- شاشة 10.25 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- نظام صوتي يضم 4 سماعات.- سنسور ضوء ومطر.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 18 بوصة.- مرايات جانبية كهربائية.- زجاج خلفي داكن.- مصابيح LED أمامية وخلفية.- فتحات تكييف خلفية.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات بنظام لتغيير السرعة.فئة ثانية:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها:- 4 وسائد هوائية.- كاميرات بزاوية 360 درجة.- تكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي النطاق.- مرايات بخاصية التعتيم.- سنسور أمامي.- عجلة قيادة مغطاة بالجلد.مقعد كهربائي للسائق.- نظام صوتي يضم 8 سماعات.- مرايات جانبية بخاصية الضم كهربائيا.- مصابيح LED أمامية بخاصية التعديل الأتوماتيكي.- شاشة 7 بوصة رقمية بديلة للعدادات التقليدية بالسيارة.- نظام صوتي يضم 6 سماعات.فئة ثالثة:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها:- فتحة سقف بانورامية.- إضاءة بفتحة السقف.فئة رابعة:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها:- شاشة 12.3 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- مقاعد بخاصية التسخين.- نظام لمراقبة النقطة العمياء للسائق.- نظام لتفعيل المكابح عند الضرورة.- سنسور خلفي.- نظام ركن ذاتي للسيارة.- نظام شحن لاسلكي للهواتف الذكية الحديثة.