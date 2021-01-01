تعرف على اسعار فولكس فاجن باسات الجديدة في مصر



فولكس فاجن باسات فولكس فاجن باسات

تعتبر السيارة فولكس فاجن باسات موديل 2022 واحدة من ابرز الاصدارات المقدمة بالسوق المصري، والتي تنضم إلى فئة السيدان، حيث يتم طرحها محليًا عبر فئتين من التجهيزات وهم TRENDLINE PLUS و COMFORTLINE.



وفي هذا السياق يقدم موقع "ًصدى البلد" احدث اسعار السيارة فولكس فاجن باسات موديل 2022 في مصر وابرز مواصفاتها.





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المواصفات الفنية للسيارة فولكس فاجن باسات موديل 2022تستغرق السيارة فولكس فاجن باسات موديل 2022 مدة زمنية قدرها 8.9 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة من نقطة الثبات 0، حيث تتمتع بمحرك رباعي الاسطوانات تيربو سعة 1400 سي سي.فولكس فاجن باسات موديل 2022ويستطيع محرك السيارة فولكس فاجن باسات موديل 2022 ضخ قوة اجمالية قدرها 150 الف جنيه، و 250 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 7 نقلات.فولكس فاجن باسات موديل 2022وتصل السرعة القصوى للسيارة فولكس فاجن باسات موديل 2022 إلى 220 كيلومتر في الساعة، بينما يبلغ متوسط استهلاكها من الوقود نحو 5.1 لتر، عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.فولكس فاجن باسات موديل 2022الفئة الاولى TRENDLINE PLUS فولكس فاجن باسات موديل 2022 بقيمة قدرها 990 الف جنيه.الفئة الثانية COMFORTLINE فولكس فاجن باسات موديل 2022 بقيمة قدرها مليون و 150 الف جنيه.