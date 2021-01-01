اسعار شانجان 2022-2023 في السعودية

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اسعار سيارات شانجان 2022-2023

وتتوفر سيارات شانجان 2022-2023 في السعودية بعدد من الفئات المختلفة، وعلى رأسها فئة سيارات الـ SUV، وهي من أبرز السيارات التي تتمتع بشعبية في الخليج العربية والسعودية بشكل خاص.



وتُعرض سيارات شانجان 2022-2023 بجميع فئاتها في السعودية من خلال وكيلها المحلي وهو شركة المجدوعي التي تتمتع بقاعدة جماهيرية واسعة، حيث تعد الشركة وكيلاً لعلامات أخرى بجانب شانجان بينها: بيجو، هيونداي، جينيسيس.



وإذا كنت من بين الباحثين عن سيارات صينية متميزة بأسعار مناسبة، يقدم لك موقع «المربع نت» في المقال التالي اسعار سيارات شانجان 2022-2023 في السعودية، مع استعراض أبرز مزاياها.

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أسعار شانجان UNI-K موديل 2023 في السعوديةتعد سيارة شانجان UNI-K واحدة من أفضل سيارات العلامة الصينية، والتي تتمتع بتصميم عصري وأنيق، فهي تنتمي لفئة الكروس أوفر، ويمكنكم ملاحظة ذلك من تصميها الذي جمع بين اللمسات الرياضية والأناقة.وتستمد هذه السيارة قوتها من محرك بنزين تيربو سعة 2.0 لتر يولد قوة 233 حصان وعزم دوران 390 نيوتن متر متصل بناقل حركة 8 سرعات أوتوماتيك موجه إلى نظام دفع رباعي، وتستمد الطاقة بمعدل 12.6 كم/لتر من خزان الوقود بسعة 70 لتر.تتوفر سيارة شانجان UNI-K الصينية موديل 2023 داخل السوق السعودي لدى وكيلها وكالة المجدوعي للسيارات، في فئة واحدة فقط هي فئة ايليت بسعر يصل إلى 135,585 ريال سعودي شامل قيمة الضريبة المضافة.أسعار شانجان UNI-T في السعوديةتعد سيارة شانجان UNI-T من سيارات العلامة الصينية التي تنتمي إلى فئة SUV مدمجة الحجم،والتي تأتي بلغة التصميم الجديدة لسيارات العلامة الصينية.فحصلت السيارة متعددة الاستخدامات على واجهة أمامية جريئة بتصميم ألماسي بدلا من الشبك التقليدي، فيما عزز الجناح الممتد من السقف على شكل V الديناميكية، كما حسن من الثبات.كما تأتي بفتحة سقف بانورامية واسعة مع قدرة الزجاج على تصفية 97% من الأشعة فوق البنفسجية بفعالية.وتستمد السيارة الصينية قوتها من محرك بنزين تيربو 1.5 لتر يولد قوة 177 حصان وعزم دوران 300 نيوتن متر يأتي متصل مع ناقل حركة 7 سرعات مزدوج الكلتش مع نظام الدفع الأمامي. وتستهلك الوقود بمعدل 17.3 كم/لتر من خزان الوقود بحجم 55 لتر.تتوفر سيارة الاس يو في شانجان UNI-T موديل 2023 داخل السوق السعودي لدى وكيلها المجدوعي للسيارات في فئتين مختلفتين في التجهيزات، بالأسعار التالية:الفئة الأولى: فئة فل كامل بسعر يصل إلى 98,585 ريال سعودي شامل قيمة الضريبة المضافة.الفئة الثانية: فئة سبورت SVP بسعر يصل إلى 110,285 ريال سعودي شامل قيمة الضريبة المضافة.أسعار شانجان CS95 في السعوديةوإذا كنت تبحث عن اسعار سيارات شانجان 2022-2023 فعليك الإطلاع على سيارة شانجان CS95 موديل 2023، والتي تعد من سيارات العلامة الصينية التي تناسبك عائلتك بفضل التجهيزات التي حصلت عليها.وهذه السيارة تناسب العائلات الكبيرة؛حيث تعد من بين أكبر سيارات شركة شانجان والتي تتميز بتصميمها وتجهيزاتها التي تضمها لفئة السيارات الفاخرة، حيث استمدت شانجان تصميم سي إس 95 من لاند روفر ديسكفري.وتستمد السيارة العائلية الصينية قوتها من محرك واحد تيربو، مكون من 4 أسطوانات، بسعة 2.0 لتر، وقوة 233 حصان، وعزم دوران 360 نيوتن متر، وتتوافر بنظام الدفع الأمامي في فئة كلاسيك، أو الدفع الكلي في بلاتينيوم ورويال.ويأتي محرك السيارة الصينية متصلاً مع ناقل حركة 6 سرعات أوتوماتيكي، كما أنها تتمتع بأنماط القيادة التالية (الاقتصادي والرياضي والثلج).تتوفر سيارة الاس يو في شانجان CS95 موديل 2023 داخل السوق السعودي لدى وكيلها المجدوعي للسيارات، في 3 فئات مختلفة التجهيزات، بالأسعار التالية:الفئة الأولى: فئة كلاسيك بسعر يصل إلى 110,285 ريال سعودي شامل قيمة الضريبة المضافة.الفئة الثانية: فئة بلاتينيوم بسعر يصل إلى 119,485 ريال سعودي شامل قيمة الضريبة المضافة.الفئة الثالثة: فئة رويال بسعر يصل إلى 130,985 ريال سعودي شامل قيمة الضريبة المضافة.