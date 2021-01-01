سوف تحصل سيارات لكزس الكهربائية على ناقل حركة يدوي

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المربع نت – في الفترة الماضية ظهرت بعض الشائعات حول حصول سيارات لكزس الكهربائية على ناقل حركة يدوي، لتكشف لكزس اليوم عن صحة هذه الشائعات أثناء منتدى إعلامي في بلجيكا، حيث كشفت العلامة اليابانية عن العديد من التحديثات حول السيارات الكهربائية القادمة من العلامة ومن أبرزها لكزس سبورت الاختبارية.



كشفت العلامة اليابانية عن ناقل حركة كهربائي يدوي جديد كلياً، حيث يعمل على توفير تجربة تواصل بين السيارة والسائق مثل السيارات المزودة بمحركات الاحتراق، حيث يوفر ناقل الحركة اليدوي متعة خاصة لتجربة قيادة السيارات الرياضية.



يتم تطوير مشروع الناقل اليدوي بالوقت الحالي على سيارة لكزس الاختبارية الجديدة UX 300e الكروس أوفر المدمجة، ويوفر نظام ناقل الحركة اليدوي التجربة الكاملة مع إطلاق السيارة بثلاث دواسات للتسارع والمكابح وأخرى لتعشيق سرعات ناقل الحركة.

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تسارع مذهل لـ لكزس سبورت الكهربائيةبالإضافة إلى المعلومات المتعددة حول ناقل الحركة اليدوي الجديد، كشفت لكزس عن بعض المعلومات الجديدة عن السيارة الاختبارية لكزس سبورت الكهربائية والتي تعد خليفة لكزس LFA الشهيرة، حيث كشفت العلامة اليابانية أن سيارة سبورت سوف تتمكن من التسارع من السكون حتى 100 كم/ س في حوالي ثانيتين فقط بفضل منظومة كهربائية رياضية مع نظام الدفع الكلي للعجلات.