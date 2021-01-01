“الدورادو وديفيل وألانتي”..من أجمل ما أنتجته كاديلاك الأمريكية قبل بداية الألفية.. لغة تصميم فريدة ساهمت في تخليد أسماء تلك السيارات

المربع نت – بالنظر إلى تاريخ كاديلاك الأمريكية نرى أنها واحدة من رواد صناعة السيارات في العالم منذ فجر تاريخها، ساهمت بالعديد من الابتكارات التي أضافت لتطوير الصناعة، وساعدت على ازدهار صناعة السيارات في النصف الأول من القرن العشرين، وأضافت بفضل تصميماتها المثيرة والجذابة نوعًا من التفرد ولغة تصميم جديدة أصبحت محور الحديث في عالم صناعة السيارات.
كاديلاك الدورادو موديل عام 1959
واحدة من أجمل موديلات العلامة الأمريكية في تاريخها الحديث، حيث جسدت سيارة كاديلاك الدورادو شكل السيارة لعام 1959، بفضل تصميمها الذكي والذي يتمتع بإطارات منخفضة، وتحتوي على الزعانف المصنوعة من الكروم، بالإضافة إلى الذيل الطول الذي ساهم في جاذبية التصميم، وكانت السيارة ممتازة بلا شك، وتم تصنيع 1320 نسخة فقط من السيارة وتم بيعها جميعًا رغم أرتفاع أسعارها آنذاك.
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