“الدورادو وديفيل وألانتي”..من أجمل ما أنتجته كاديلاك الأمريكية قبل بداية الألفية.. لغة تصميم فريدة ساهمت في تخليد أسماء تلك السيارات



كاديلاك كاديلاك

المربع نت – بالنظر إلى تاريخ كاديلاك الأمريكية نرى أنها واحدة من رواد صناعة السيارات في العالم منذ فجر تاريخها، ساهمت بالعديد من الابتكارات التي أضافت لتطوير الصناعة، وساعدت على ازدهار صناعة السيارات في النصف الأول من القرن العشرين، وأضافت بفضل تصميماتها المثيرة والجذابة نوعًا من التفرد ولغة تصميم جديدة أصبحت محور الحديث في عالم صناعة السيارات.



كاديلاك الدورادو موديل عام 1959



واحدة من أجمل موديلات العلامة الأمريكية في تاريخها الحديث، حيث جسدت سيارة كاديلاك الدورادو شكل السيارة لعام 1959، بفضل تصميمها الذكي والذي يتمتع بإطارات منخفضة، وتحتوي على الزعانف المصنوعة من الكروم، بالإضافة إلى الذيل الطول الذي ساهم في جاذبية التصميم، وكانت السيارة ممتازة بلا شك، وتم تصنيع 1320 نسخة فقط من السيارة وتم بيعها جميعًا رغم أرتفاع أسعارها آنذاك.

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كاديلاك ديفيل موديل عام 1969في عام 1959 ظهرت السيارة الكوبيه الفاخرة كاديلاك ديفيل، والتي رمزت إلى فئة السيارات الكوبيه في السوق الأمريكي بوجه الخصوص، وحققت تلك التحفة الفنية نجاحًا ساحقًا أضاف الكثير لشركة كاديلاك، وتمتعت السيارة بتصميم مثالي ومقصورة داخلية فاخرة، وزودت بمحرك مكون من 8 اسطوانات، بسعة 7.7 لتر، ينتج قوة قدرها 375 حصان.إقرأ أيضًا: تأسست عام 1902 وتركت بصمة كبيرة في صناعة السيارات.. تعرّف على بعض ابتكارات كاديلاك الأمريكيةكاديلاك ألانتي موديل عام 1987في عام 1987 قدمت كاديلاك الأمريكية سيارتها ألانتي (Allante)، سيارة ذات مقعدين فاخرة أُنتجت من عام 1987 وحتى عام 1993، تم تصميم السيارة بمستوى عالي الأداء لتنافس سيارة مرسيدس بنز SL، وتميزت بالهيكل القوي تم تصنيعه في إيطاليا.