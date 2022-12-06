أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 6-12-2022



أسعار الحديد والأسمنت أسعار الحديد والأسمنت

رفعت مصانع الحديد أسعارها بداية شهر ديسمبر بقيمة تتراوح ما بين 850 الى 1600جنيها فى الطن الواحد مقارنة بأسعار نوفمبر الماضي.



وينشر موقع "صدى البلد"، أسعار مواد البناء “الحديد والأسمنت” في مصر،اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022، وفقًا لآخر تحديث بموقع الأسمنت المصري .





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أسعار الحديد في مصر اليوم الثلاثاء على النحو التالي:سجل سعر حديد عز اليوم الثلاثاء 20500 جنيها مقارنة 19650 جنيه للطن الواحد الشهر الماضي .وبلغ حديد بشاي اليوم الثلاثاء عند مقارنة 21200 جنيها مقارنة 19600جنيه للطن فى نوفمبر الماضي بارتفاع 1600 جنيها.وصل سعر حديد العتال اليوم الثلاثاء 21100جنيهًا للطن.سجل سعر حديد المصريين اليوم الثلاثاء 20400جنيه للطن.بلغ سعر حديد مصر ستيل اليوم الثلاثاء نحو 20400جنيه للطن الواحدبلغ سعر حديد العشرى اليوم الثلاثاء نحو 20408جنيه للطن الواحدسجل سعر حديد عطية اليوم الثلاثاء 21100جنيه للطنسجل سعر حديد سرحان اليوم الثلاثاء 20500جنيه للطن الواحد.بلغ سعر حديد المعادي اليوم الثلاثاء نحو 20500جنيه للطن الواحد.بلغ سعر حديد الكومي اليوم الثلاثاء نحو 20400جنيه للطن الواحد.سجل سعر حديد المراكبي اليوم الثلاثاء 19550جنيه للطن الواحد.أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء:وسجلت أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1650جنيه لطن المسلح.وسجلت أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1615جنيه لطن النصر.وسجل أسمنت شركة وادى النيل اليوم الثلاثاء 1610جنيها للطن.وسجل أسمنت السويدي اليوم الثلاثاء 1720جنيها للطن.بلغ سعر أسمنت حلوان اليوم الثلاثاء 1650جنيه للطن .واستقر سعر أسمنت لافارج اليوم الثلاثاء عند 1620جنيه للطن .وسجل سعر أسمنت بشركة سيناء اليوم الثلاثاء 1535جنيه للطن.وسجل سعر أسمنت بشركة صناعات مواد البناء “التعمير”اليوم الثلاثاء 1590جنيه للطن .وبلغ سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف"العسكرى بني سويف" اليوم الثلاثاء 1528 جنيها للطن.وهذه الأسعار مواد البناء لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.