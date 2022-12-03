سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022



سعر الدولار سعر الدولار

شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء، ثباتا، في تعاملات البنوك المصرية والعربية والأجنبية العاملة في سوق الصرافة المصرية.



وحقق الدولار أعلى سعر له في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 24.60 جنيه للبيع، بلغ اقل سعر في 4بنوك “ بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وبنك الإسكندرية، والمصرف المتحد عند مستوى 24.54 جنيه للبيع.



ونقدم لكم سعر الدولار اليوم في كل من: البنك التجاري الدولي، وبنك أبو ظبي الإسلامي، وبنك الإسكندرية، وبنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وبنك قناة السويس، وبنك المصرف المتحد .

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سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصريوبلغ سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 24.51 جنيه للشراء و24.56 جنيه للبيع.ووصل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 24.51 جنيه للشراء و24.54 جنيه للبيع.ولامس سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 24.51 جنيه للشراء و24.56 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في مصروحقق سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 24.56 جنيه للشراء و24.61 جنيه للبيع.وحقق سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي نحو 24.55 جنيه للشراء و24.61 جنيه للبيع.ووصل سعر الدولار في بنك المصرف المتحد نحو 24.51 جنيه للشراء و24.61 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في البنوكوسجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري نحو 24.52 جنيه للشراء و24.58 جنيه للبيع.لامس سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي إلى نحو 24.58 جنيه للشراء و24.60 جنيه للبيع.