أسعار الذهب في مصر والسعودية اليوم الثلاثاء



أسعار الذهب أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر، استقرارا خلال تعاملات الساعات الأولى، على الارتفاع الكبير الذي حققه بنحو 245 جنيها في الجرام عيار 21 على مدار التعاملات منذ يوم السبت الماضي



سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر



سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر كالتالي:





سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 2144جنيها، بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم إلى 1850 جنيها.

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أما سعر جرام الذهب عيار 18 بلغ حوالي 1586 جنيها.سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء في مصرسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بسوق الصاغة، نحو 14800 جنيه، وهذا السعر غير شامل مصنعية أو ضريبة أو دمغة.أسعار الذهب اليوم في الدول العربية:سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء استقرارا، في الدول العربية عقب تراجع حققه أمس سعر الذهب في البورصة العالمية في أولى جلسات الأسبوع أمس الإثنين.وجاءت أسعار الذهب كالآتي:سعر الذهب اليوم الثلاثاء في الإماراتبلغ سعر الذهب اليوم الثلاثاء في الإمارات عيار 24 نحو 213 درهما، أما سعر جرام الذهب عيار 22 سجل حوالي 195 درهما.ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلي 186 درهما، وتداول سعر جرام الذهب عيار 18 عند 160 درهما، أماسعر جرام الذهب عيار 14 بلغ حوالي 124 درهما.سعر الذهب اليوم الثلاثاء في السعوديةبلغ سعر الذهب اليوم الثلاثاء في السعودية عيار 24 نحو 211.35 ريال، بينما استقر سعر الذهب عيار 22 عند 193.74 ريال.وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 184.93 ريال، أما سعر الذهب عيار 18 وصل إلي 158.51 ريال، وتداول سعر الذهب عيار 14 عند 123.29 ريال.