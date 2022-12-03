«وزارة التموين»: صرف 25% من مقررات ديسمبر.. وحملات مكثفة على المنافذ

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تكثف وزارة التموين والتجارة الداخلية، حملاتها الرقابية على منافذ صرف المقررات، للتأكد من مدى التزامها بصرف السلع إلى أصحاب ومستفيدي البطاقات التموينية، بالأسعار الرسمية المعلنة، دون أي زيادة في الأسعار.



وتواصل وزارة التموين، صرف مقررات ديسمبر الجاري، بالتزامن مع الدفعة الرابعة من الدعم الاستثنائي، عبر 40 ألف منفذ تمويني، من التاسعة صباحا، وحتى التاسعة مساءً يوميا.



وأكد مصدر بالقابضة الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف 25% من مقررات ديسمبر الجاري، لافتاً إلى استقرار أسعار مقررات ديسمبر التموينية، وصرفها إلى المستحقين بنفس الأسعارالسابقة دون أي زيادة.

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وأضافت وزارة التموين والتجارة الداخلية، هذا الشهر سلعة جديدة إلى قائمة سلع المنظومة التموينية، لتضم 32 سلعة بدلاً من 31 سلعة، وهي علبة جبن أبيض زنة 125 جرام، بسعر 4.5 جنيه.وتتضمن قائمة المنظومة التموينية، عن ديسمبر 32 سلعة، من السلع الأكثر احتياجا للأسرة المصرية، وفي مقدمتها السلع الأساسية (كالزيت والسكر والأرز والمكرونة)، بالإضافة إلى سلع أخرى متنوعة، مثل الألبان الجافة، الجبن، الصلصة، الخل، والدقيق، التونة، المربى، وكذلك العدس والفول.ونستعرض أسعار السلع التموينية الخاصة بشهر ديسمبر، والتي تشمل نحو 32 سلعة على النحو التالي:1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 10.5 جنيه.2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 25 جنيهًا.3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 10.50 جنيه.4- مكرونة 800 جم بسعر 10.5 جنيه.5- مكرونة 400 جم بسعر 5.25 جنيه.6- عدس مجروش 500 جم بسعر 12 جنيهًا.7- فول معبأ 500 جم بسعر 7.50 جنيه.8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 11 جنيهًا.9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 30 جنيهًا.10- شاي ناعم 40 جم بسعر 3.50 جنيه.11- صلصة 300 جم بسعر 6 جنيهات.12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 12 جنيهًا.13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيهات.15- جبنة تتراباك 500 جم بسعر 14 جنيهًا.16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 20 جنيهًا.17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه.18- صابون غسيل 125 جم بسعر 2.25 جنيه.19- صابون تواليت 125جم بسعر 6.50 جنيه.20- لبن جاف 125 جم بسعر 20 جنيهًا.21- خل 5% 900 ملي بسعر 5 جنيهات.22- کيس ملح طعام 300 جم بسعر جنيه واحد.23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر جنيهين.24- کيس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر جنيهين.25- بسكويت يويوز سادة بجنيه واحد.26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر جنيهين.27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.28- بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر جنيهين.30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 3 جنيهات.31- علبة مرقة دجاج بسعر 5.25 جنيها.32- جبن ابيض زنة 125 جرام بسعر 4.5 جنيها.