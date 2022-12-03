أسعار البيض في المزارع المحلية اليوم 6 ديسمبر



أسعار البيض أسعار البيض

شهدت أسعار البيض اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 ، ارتفاعا وكانت الأسعار المعلنة في عدد من المزارع المحلية كالتالي :



سجل سعر طبق البيض الأحمر بالمزرعة حوالى 71.5 جنيه في حين يتراوح سعره للمستهلك 75 جنيهًا حسب المنطقة



وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض حوالى 70.5 جنيه بالمزرعة، ويصل السعر للمستهلك 75 جنيهًا حسب المنطقة.

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أما سعر طبق البيض البلدي في المزرعة بلغ حوالي 72 جنيه بالمزرعة و يباع بسعر 77 جنيهاً للمستهلك حسب المنطقة.كما أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، طرح كميات من بيض المائدة بأسعار مخفضة، عبر 243 منفذ ثابت و 30 منفذ متحرك تجوب القرى بالمحافظات حيث تم توفير بيض المائدة بجميع منافذ الوزارة وذلك في اطار حرص الوزارة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وضخ المزيد من السلع ، تماشيا مع مبادرة الرئيس السيسي بمحاربة الغلاء.ومن جانبه أشار سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، أنه تم من خلال مبادرة خير مزارعنا لأهالينا، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للإصلاح الزراعي توفير عدد كبير من السلع والمنتجات الغذائية بالمنافذ المتحركة في الميادين العامة و بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح ما بين 20 الي 30 % لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق قدر كبير من التوازن في الأسعار وتنفيذ لمبادره الرئيس السيسي لمحاربه الغلاء.