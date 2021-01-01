يسرقون قراصنة صينيون 20 مليون دولار من إعانات إغاثة كوفيد الأمريكية

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سرق قراصنة مرتبطون بالحكومة الصينية ما لا يقل عن 20 مليون دولار من إعانات إغاثة كوفيد الأمريكية ، بما في ذلك قروض الشركات الصغيرة وصناديق البطالة ، عبر أكثر من اثنتي عشرة ولاية.



كانت الجريمة الإلكترونية من عمل مجموعة قرصنة تسمى APT41 ومقرها في تشنجدو ، وفقًا للخدمة السرية.



أخبر هؤلاء المسؤولون والخبراء المنفذ أن التحقيقات الفيدرالية الأخرى في الاحتيال الوبائي يبدو أنها تشير أيضًا إلى قراصنة دول أجنبية، لن تكون هذه هي المرة الأولى التي يتسبب فيها قراصنة مرتبطون بالحكومة الصينية في حدوث صداع أمني في بلدان أخرى.

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كان الاحتيال المرتبط بـ APT41 في منتصف عام 2020 وامتد 2000 حساب مع أكثر من 40.000 معاملة مالية - وتمكنت الوكالة من استرداد حوالي نصف الأموال المسروقة ، وفقًا لـ NBC News. لم يتمكن المسؤولون من تأكيد ما إذا كان القراصنة لا يزالون قادرين على الوصول إلى شبكات حكومة الولاية بعد اكتشافهم.على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة الصينية قد وجهت عمليات الاختراق على وجه التحديد أو سمحت لها بالحدوث ، فإن السرقة من قبل مسؤولي الأمن الأمريكيين تعد تطورًا خطيرًا له تداعيات على الأمن القومي.