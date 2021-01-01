يسرقون قراصنة صينيون 20 مليون دولار من إعانات إغاثة كوفيد الأمريكية

سرق قراصنة مرتبطون بالحكومة الصينية ما لا يقل عن 20 مليون دولار من إعانات إغاثة كوفيد الأمريكية ، بما في ذلك قروض الشركات الصغيرة وصناديق البطالة ، عبر أكثر من اثنتي عشرة ولاية.
كانت الجريمة الإلكترونية من عمل مجموعة قرصنة تسمى APT41 ومقرها في تشنجدو ، وفقًا للخدمة السرية.
أخبر هؤلاء المسؤولون والخبراء المنفذ أن التحقيقات الفيدرالية الأخرى في الاحتيال الوبائي يبدو أنها تشير أيضًا إلى قراصنة دول أجنبية، لن تكون هذه هي المرة الأولى التي يتسبب فيها قراصنة مرتبطون بالحكومة الصينية في حدوث صداع أمني في بلدان أخرى.
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