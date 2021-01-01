عطل مفاجئ فى «فيس بوك»



فيس بوك فيس بوك

ضرب عطل مفاجئ موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" خلال الدقائق القليلة الماضية وتسبب العطل في عدم قدرة كثير من المستخدمين من فتح صفحاتهم الامر الذي أثار كثير من التساؤلات حول مدي استمرارية هذا العطل.



و اشتكى بعض المستخدمين من أعطال فى موقع "فيسبوك"، حيث واجه البعض صعوبة فى الوصول لبعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى الشهير.



وبدأت الأعطال الساعة 6:50 مساء اليوم الإثنين 5 ديسمبر، حسب ما سجل موقع داون ديتاكتور "Downdetector"، لأعطال أصابت بعض الصفحات فى مختلف أنحاء العالم.

قد يعجبك أيضا...

ويعتبر هذا هو العطل الخامس للشبكة الاجتماعية الشهيرة ، وFacebook عبارة عن شبكة اجتماعية حيث يشارك الأعضاء الرسائل وتحديثات الحالة مع الأصدقاء عبر الإنترنت.