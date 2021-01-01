أغرب حيلة يمكن أن تساعدك على حرق الدهون.

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في محاولة يائسة لفقدان الوزن، قد يبدو أن القفز على جهاز المشي هو الحل الواضح، ولكن بدلاً من استخدامه بشكل طبيعي ، حاول الدوران والمشي للخلف.



يقول أحد باحثي اللياقة البدنية إن الحيلة الغريبة - التي يعترف بأنها خادعة - تجلب فوائد صحية متزايدة.



يزعم جاك ماكنمارا ، المحاضر في فسيولوجيا التمارين السريرية بجامعة شرق لندن ، أن ذلك قد يساعدك على التغلب على الانتفاخ، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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وأشار إلى إحدى الدراسات التي وجدت أن النساء اللائي اتبعن نظام التمرين الغريب لمدة ستة أسابيع فقدن وزنًا أكبر من أقرانهن اللاتي مارسن التمارين بشكل طبيعي.البحث ، المنشور في 2005 ، جند 26 امرأة، اتبع نصفهم برنامجًا تدريبيًا للمشي للخلف لمدة ستة أسابيع وفقدوا 2.4 في المائة من وزن الجسم.قال ماكنمارا إن النشاط يحرق طاقة أكثر بنسبة 40 ? من المشي للأمام بنفس السرعة، وهذا لأنه يتطلب مزيدًا من التركيز ويستخدم عضلات إضافية.ووفقًا لماكنمارا ، فإن إحدى الفوائد الرئيسية الأخرى للسير إلى الوراء تتعلق بتحسين الاستقرار والتوازن، ويجعلنا نتخذ خطوات أقصر وأكثر تكرارًا.هذا ، كما يقول الخبراء ، يؤدي إلى تحسين التحمل العضلي لعضلات أسفل الساقين مع تقليل العبء على مفاصلنا.يفرض النشاط أيضًا تغييرًا في الموقف ويستخدم العضلات التي تدعم العمود الفقري القطني - الفقرات الخمس الموجودة في أسفل الظهر، وتقوية هذه يمكن أن تقلل من مخاطر آلام الظهر.قال ماكنمارا: "السير إلى الوراء أمر بسيط ، لكن هذا لا يعني أنه سهل. وعندما نسير للخلف ، من المرجح أن نفوت العقبات والمخاطر التي قد نتحطم فيها أو نسقط عليها.لذا من أجل السلامة ، من الأفضل أن تبدأ في الداخل حيث لن تصطدم بشخص ما أو بالخارج في منطقة مفتوحة ومسطحة".واضاف: "بمجرد أن تصبح أكثر ثقة في السير للخلف ، يمكنك البدء في تسريع الأمور وحتى الانتقال إلى جهاز المشي ، مع التأكد من استخدام قضبان التوجيه عند الضرورة".يمكن للأشخاص الذين لا يرغبون في الركض للخلف أن يجعلوا المشي أكثر صعوبة - عن طريق سحب الأوزان معهم.وتابع: "إذا كنت تستخدم الأوزان ، فابدأ بالضوء، وركز على مجموعات متعددة بدلاً من مسافات طويلة ، وحافظ على تكامل أسلوبك على مسافة لا تزيد عن 20 مترًا لتبدأ".تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن على الناس القيام بتمارين بدنية معتدلة الشدة لمدة ساعتين ونصف في الأسبوع، ويمكن أن يشمل ذلك المشي السريع وركوب الدراجات.يجب على البالغين أيضًا ممارسة أنشطة تقوية العضلات ، مثل حمل أكياس التسوق الثقيلة ورفع الأثقال والبستنة الثقيلة ، على الأقل يومين في الأسبوع.