الأرصاد الجويه: الطقس لطيف نهارا .. والصغرى في القاهرة 14 درجة

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صورة الخبر: الأرصاد الجويه
الأرصاد الجويه

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية.

عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء على مدن ومحافظات الجمهورية أكدت الهيئة أن يسود طقس لطيف نهارا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية والغربية وشمال الصعيد بينما يسود طقس حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد و يستمر تكون السحب المنخفضة والمتوسطة المصاحبة لسقوط الأمطار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء وجبال البحر الأحمر ومدن القناة بنسب تتراوح بين 20 حتى 30%.

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن تكون درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن الجمهورية المختلفة كما يلي:

- القاهرة 22 - 14

- العاصمة الإدارية 22 - 14

- 6 أكتوبر 22 - 13

- بنها 22 - 15
- دمنهور 22 - 13

- كفر الشيخ 22 - 14

- المنصورة 23 - 14

- دمياط 23 - 15

- بورسعيد 22 - 15

- الإسماعيلية 23 - 12

- السويس 23 - 15

- الزقازيق 23 - 13

- شبين الكوم 23 - 14

- طنطا 22 - 14

- شلاتين 28 - 20

- الإسكندرية 22 - 15

- العلمين الجديدة 22 - 14

- وادي النطرون 22 - 15

- مطروح 21 - 12

- السلوم 20 - 09

- سيوة 20 - 08

- العريش 21 - 14

- رفح 21 - 14

- الطور 25 - 14

- كاترين 16 - 05

- رأس سدر 24 - 16

- نخل 21 - 04

- طابا 23 - 14

- نويبع 24 - 14

- حلايب 24 - 20

- شرم الشيخ 25 - 18

- الغردقة 24 - 17

- مرسى علم 26 - 17

- الفيوم 23 - 11

- بني سويف 23 - 10

- المنيا 22 - 10

- أسيوط 22 - 10

- سوهاج 23 - 11

- قنا 24 - 13

- الأقصر 25 - 13

- أسوان 25 - 14

- الوادي الجديد 24 - 08

- أبو سمبل 26 - 14

- أبو رماد 26 - 20

- رأس حدربة 25 - 20

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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