تعرف على فوائد البنجر السحرية



فوائد البنجر فوائد البنجر



يحتوي البنجر على العديد من المركبات النباتية المفيدة للجسم والتي تقلل من امكانية حدوث الالتهاب وتحمي الخلايا من التلف.



فوائد البنجر

- زيادة القدرة على التحمل



يساعد الشمندر وعصيره قلبك ورئتيك على العمل بشكل أفضل أثناء التمرين وأثناء القيام بأي مجهود

لأن أكسيد النيتريك من البنجر يزيد من تدفق الدم إلى عضلاتك.

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- منع أمراض القلب والسكتة الدماغيةالبنجر غني بحمض الفوليك (فيتامين ب 9) الذي يساعد الخلايا على النمو وتحسين وظائفها.يلعب حمض الفوليك دورا رئيسيا في السيطرة على تلف الأوعية الدموية ، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية .- انخفاض ضغط الدميحتوي البنجر بشكل طبيعي على نسبة عالية من النترات ، والتي تتحول إلى أكسيد النيتريك في الجسم.هذا المركب يخفض ضغط الدم عن طريق التسبب في ارتخاء الأوعية الدموية وتوسيعها.- تعزيز جهاز المناعةالبنجر غني بالألياف ويعزز نمو البكتيريا الجيدة في أمعائك، يساعد وجود الكثير من البكتيريا الصحية في الجهاز الهضمي على محاربة الأمراض وتعزيز جهاز المناعة لديك ، تعمل الألياف أيضًا على تحسين عملية الهضم وتقليل خطر الإصابة بالإمساك.