تعرف على فوائد البنجر السحرية

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فوائد البنجر


يحتوي البنجر على العديد من المركبات النباتية المفيدة للجسم والتي تقلل من امكانية حدوث الالتهاب وتحمي الخلايا من التلف.

فوائد البنجر
- زيادة القدرة على التحمل

يساعد الشمندر وعصيره قلبك ورئتيك على العمل بشكل أفضل أثناء التمرين وأثناء القيام بأي مجهود
لأن أكسيد النيتريك من البنجر يزيد من تدفق الدم إلى عضلاتك.

- منع أمراض القلب والسكتة الدماغية

البنجر غني بحمض الفوليك (فيتامين ب 9) الذي يساعد الخلايا على النمو وتحسين وظائفها.
يلعب حمض الفوليك دورا رئيسيا في السيطرة على تلف الأوعية الدموية ، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية .

- انخفاض ضغط الدم

يحتوي البنجر بشكل طبيعي على نسبة عالية من النترات ، والتي تتحول إلى أكسيد النيتريك في الجسم.
هذا المركب يخفض ضغط الدم عن طريق التسبب في ارتخاء الأوعية الدموية وتوسيعها.
- تعزيز جهاز المناعة

البنجر غني بالألياف ويعزز نمو البكتيريا الجيدة في أمعائك، يساعد وجود الكثير من البكتيريا الصحية في الجهاز الهضمي على محاربة الأمراض وتعزيز جهاز المناعة لديك ، تعمل الألياف أيضًا على تحسين عملية الهضم وتقليل خطر الإصابة بالإمساك.

المصدر: elbalad

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