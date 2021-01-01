موسى: هذه هيي أسباب سفر الرئيس السيسي لـ السعودية ..فيديو

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس السيسي سيقوم بزيارة للمملكة العربية السعودية يوم الخميس المقبل للمشاركة في قمة صينية عربية يومي الخميس والجمعة.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، "قمة لأول مرة تُعقد في المملكة، قمة سعودية صينية، وقمة صينية عربية، وقمة عربية أيضًا".



وتابع الإعلامي أحمد موسى، "لأول مرة سيقوم الرئيس الصيني بزيارة للمملكة العربية السعودية"، معلقا "حدث كبير في هذه المرحلة".

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وأكد "نتوقع حضور ما بين 12 لـ14 رئيس دولة عربية، منهم الرئيس السيسي، والأمير محمد بن سلمان، وملك البحرين وعدد من القادة العرب".