كأس العالم 2022 l نجم المغرب: سنحارب إسبانيا بأسلحتنا.. ونريد مواصلة كتابة التاريخ

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صورة الخبر: منير محمدي لاعب المغرب
منير محمدي لاعب المغرب


شدد منير محمدي لاعب المغرب أن المنتخب يريد مواصلة كتابة التاريخ والتأهل إلى دور ربع نهائي كأس العالم 2022.

- المغرب
- إسبانيا
قطر 2022
لم تبدأ
17:00

ويواجه منتخب المغرب نظيره الإسباني في ثمن نهائي كأس العالم غدا الثلاثاء على استاد المدينة التعليمية.

وقال المحمدي في المؤتمر الصحفي: "إسبانيا دائما تدخل مبارياتها من أجل الفوز، إنهم المرشحين للفوز بالمباراة. نعلم مدى صعوبة المباراة لكننا سنحاربهم بأسلحتنا".

وأضاف "بالنسبة لنا هذه مباراة نهائية، سنعطي المباراة 200% وسنبذل قصارى جهدنا من أجل التنافس معهم بشكل مباشر".

وتابع "أنا فخور بتمثيل بلادي للمرة الثانية على التوالي، نحن نريد مواصلة كتابة التاريخ وجعل هذا الشعب فخورا".

وأتم "نريد رد جميع الدعم والسعادة التي تلقيناها من الجماهير، نحن ممتنون ونريد أن نجعلهم فخورين".

وبات منتخب المغرب أول منتخب عربي يتأهل لثمن نهائي كأس العالم مرتين بعد نسخة 1986، متفوقا على الجزائر والسعودية.
وأصبح منتخب المغرب أول منتخب إفريقي وعربي يتأهل لدور الـ 16 من كأس العالم جامعا 7 نقاط.

وتصدر أسود الأطلس ترتيب المجموعة في كاس العالم ويتأهل دون خسارة، والثاني إفريقيا بعد نيجيريا في 1998.

ووصل منتخب إسبانيا إلى ذلك الدور بعدما حل ثانيا في المجموعة الخامسة خلفا لـ اليابان المتصدر.

فيما صعد منتحب المغرب بعدما تصدر مجموعته السادسة رفقة كرواتيا.

المصدر: filgoal

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