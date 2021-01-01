طائرة مسيرة روسية تدمر محطات رادار أوكرانية .. فيديو

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صورة الخبر: طائرة مسيرة روسية
طائرة مسيرة روسية

نشرت وزارة الدفاع الروسية على حسابها في موقع "تلغرم" مشاهد لتدمير محطات رادار أوكرانية بواسطة طائرة مسيرة انتحارية "كاميكازي". وأوضحت الوزارة أنه تم تدمير محطات الرادار الأوكرانية في مقاطعة خاركيف.

وفي وقت لاحق، نشرت الوزارة مشاهد تظهر تدمير مواقع رماية مدفعية للقوات الأوكرانية ومواقعها المحصنة بمدافع هاوتزر من طراز "غياتسينت بي"، مشيرة إلى أن هذا يأتي في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وشهدت أوكرانيا اليوم الاثنين، سماع دوي انفجارات في عدد من المناطق والمدن، ناجمة على ما يبدو من غارات جوية.

وجاءت الغارات الجوية والقصف الصاروخي الروسي على أوكرانيا بعد سماع صفارات إنذار تدوي في معظم المناطق الأوكرانية

وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في أوديسا ماكسيم مارشينكو إن "القوات الروسية أطلقت بالفعل صواريخ"، وطالب السكان بعدم تجاهل الغارة الجوية والاحتماء على الفور.

وكانت السلطات الأوكرانية طلبت من جميع المواطنين الاحتماء في الملاجئ بعد إطلاق صفارات الإنذار من غارات جوية في جميع أنحاء البلاد، فيما قامت بتفعيل أنظمة الدفاعات الجوية في خاركيف وبولتافا وعدد من المناطق الأوكرانية.

وفي وقت لاحق، ذكرت وسائل إعلام أوكرانية أنه تم إسقاط 6 صواريخ روسية في أكثر من منطقة أوكرانية، بينما تم الإبلاغ عن دوي انفجارات في 5 مقاطعات اوكرانية هي: خاركيف ودونتسك ودنيبروتروفسك وزابوريجيا وبولتافا
كذلك ذكرت وسائل إعلام أوكرانية أنه سمع دوي انفجارات في منطقة كييف وفينيتسيا وتشيركاسي.

المصدر: skynewsarabia

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