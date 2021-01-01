تعرف علي فوائد لتناول الأفوكادو

الأفوكادو يحتوي على الكثير من الدهون وغني بالسعرات الحرارية ويمتلك قائمة طويلة من الفوائد التي تجعلها غذاءً مثاليًا لإنقاص الوزن، ولكن نظرًا لمحتواه الدهنى فإن الكثير من الناس يشعرون بالفضول حيال ما يفعله تناول الأفوكادو بالجسم وفى السطور القادمة سنوضح جميع الفوائد التي تأتي من تناول ثمرة الأفوكادو وفقا لما نشره موقع " eatthis".
1- يعزز تناول الألياف:
من المعروف أن الفاكهة والخضروات والفاصوليا تحتوي على نسبة عالية من الألياف ، والأفوكادو ليست استثناء، حصة واحدة من ثمرة أفوكادو متوسطة منخفضة في الكربوهيدرات ، ومع ذلك فهي تحتوي على ثلاثة جرامات من الألياف، إن تناول كميات كبيرة من الألياف قد يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني والسمنة.
2 -يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب:
الأفوكادو غني بالبوتاسيوم وقليل من الصوديوم ، مما يساعد على خفض ضغط الدم ، وتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية، عندما يتم تناول نظام غذائي منخفض الصوديوم ونظام غذائي عالي البوتاسيوم ، فإنه يؤدي إلى زيادة الصوديوم المفقود عن طريق البول وخفض ضغط الدم.
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