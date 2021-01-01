تعرف علي فوائد لتناول الأفوكادو



الأفوكادو الأفوكادو

الأفوكادو يحتوي على الكثير من الدهون وغني بالسعرات الحرارية ويمتلك قائمة طويلة من الفوائد التي تجعلها غذاءً مثاليًا لإنقاص الوزن، ولكن نظرًا لمحتواه الدهنى فإن الكثير من الناس يشعرون بالفضول حيال ما يفعله تناول الأفوكادو بالجسم وفى السطور القادمة سنوضح جميع الفوائد التي تأتي من تناول ثمرة الأفوكادو وفقا لما نشره موقع " eatthis".



1- يعزز تناول الألياف:

من المعروف أن الفاكهة والخضروات والفاصوليا تحتوي على نسبة عالية من الألياف ، والأفوكادو ليست استثناء، حصة واحدة من ثمرة أفوكادو متوسطة منخفضة في الكربوهيدرات ، ومع ذلك فهي تحتوي على ثلاثة جرامات من الألياف، إن تناول كميات كبيرة من الألياف قد يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني والسمنة.



2 -يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب:

الأفوكادو غني بالبوتاسيوم وقليل من الصوديوم ، مما يساعد على خفض ضغط الدم ، وتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية، عندما يتم تناول نظام غذائي منخفض الصوديوم ونظام غذائي عالي البوتاسيوم ، فإنه يؤدي إلى زيادة الصوديوم المفقود عن طريق البول وخفض ضغط الدم.

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3 -يقلل من خطر الإصابة بالسمنة:يحتوي الأفوكادو أيضًا على العناصر الغذائية التي قد تقلل من خطر زيادة الوزن أو السمنة، أظهرت دراسة أجريت عام 2019 أن تناول الأفوكادو المعتاد مرتبط "بانخفاض معدل انتشار الوزن الزائد ، ويقلل من زيادة الوزن لدى البالغين لدى الأفراد ذوي الوزن الطبيعي بمرور الوقت".4 -يحسن صحة عينيكمن كان يعلم أن الأفوكادو يمكن أن يحافظ على بصرك في أفضل حالة؟ وجدت دراسة أجريت عام 2017 تحسنًا في كل من الإدراك والرؤية لأولئك الذين تناولوا حبة أفوكادو واحدة يوميًا.يحتوي الأفوكادو على مادة اللوتين المضادة للأكسدة". "يلعب لوتين دورًا في الوقاية من أمراض العيون المرتبطة بالعمر وتحسين الأداء الإدراكي."5 -يقلل من خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائيتشمل متلازمة التمثيل الغذائي حالات مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة السكر في الدم ومستويات الكوليسترول غير الطبيعية والدهون الزائدة في الجسم التي يمكن أن تعمل معًا لزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري، وجدت دراسة أجريت عام 2013 أن استهلاك الأفوكادو مرتبط بتقليل خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي.