قبل قرار الشراء .. اعرفى الفرق بين الميكروويف VS القلاية الكهربائية



الميكروويف VS القلاية الكهربائية الميكروويف VS القلاية الكهربائية

كثير من الأشخاص يتحدثون عن الاختلاف بين كل من الميكروويف والمقلاة الهوائية، والبعض يقول الأول أفضل والبعض الآخر يقول الثانية هي الرائعة، ولكن يجب معرفة أيهما أفضل إذا كانت ميزانيتك لا تحتمل شراء الاثنين، حتى يتم اتخاذ قرار سريع وجيد، وفقاً لموقع"brooklyncraftpizza".



الاختلاف بين المقلاة الهوائية والميكروويف:

تعتبر المقلاة الهوائية والميكروويف من أجهزة المطبخ التي تعد الوجبات السريعة ولكن يوجد بعض الاختلاف بين الاثنين كتالى:



طريقة الطبخ

أسلوب الطبخ هو فرق كبير بينهما، فالمقلاة الهوائية تعمل عن طريق تدوير الهواء الساخن حول الطعام لطهيه، أما فرن الميكروويف، فهو يستخدم الإِشعاع الكهرومغناطيسي لتسخين الطعام الذى يعده.

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التحكم في درجة الحرارةالمقلاة الهوائية توفر التحكم في درجة الحرارة بشكل كبير مقارنة بفرن الميكروويف، مما يضمن طهى الطعام بشكل متساوى من كل الجوانب.وقت الطبخالمقلاة الهوائية تأخذ وقت طويل في إعداد الطعام عن الطهى عبر فرن الميكروويف، مثل البيتزا المجمدة تأخذ حوالى 15 دقيقة في المقلاة الهوائية، أما عند استخدام فرن الميكروويف يستغرق الأمر حوالى 5 دقائق فقط.قوام الأكلإن الطعام الذى تم إعداده في المقلاة الهوائية يكون مقرمش وله شكل الطعام المقلى، أما الطعام المعد في فرن الميكروويف يكون أكثر نعومة لأنه مطهو على البخار.التكلفةفىى أغلب الأوقات تكون المقلاة الهوائية أغلى من فرن الميكروويف، من ناحية التكلفة.الحجمتختلف المقلاة الهوائية في أحجامها ولكن معظم الوقت تكون أصغر من الفرن الميكروويف،الضوضاءفي بعض الحالات قد تكون المقلاة الهوائية لها صوت عالى، بينما الفرن الميكروويف هادئ إلى حد ما.المهام المختلفةإن المقلاة الهوائية تقوم بعمل أقل من الفرن الميكروويف، لأن المقلاة الهوائية تقوم بالطهى فقط، أما الفرن الميكروويف، فيمكنه إعادة تسخين الطعام المجمد، وإزالة الصقيع، وله مهام آخرى.سهولة الاستخدامالمقلاة الهوائية تستخدم بشكل سهل عن طريق وضع الطعام في السلة وضبط المؤقت وتركه يطهى، أما الفرن الميكروويف، سهل هو الآخر، عن طريق، وضع الطعام في الحاوية الآمنة للميكروويف وضبط المؤقت وبدء التشغيل.