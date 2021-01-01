للجسم النحيف .. نصائح بسيطة لاختيار الملابس المناسبة



لاختيار الملابس المناسبة لاختيار الملابس المناسبة

كثير من الفتيات تحب أن تبدو جميلة وأنيقة فى ملابسها التي ترتديها، سواء باختيار لون مبهج وملفت أو اختيار تسريحة الشعر أو المكياج التي تضعه بعناية وحرص على وجهها. وبعض الفتيات تكره أن تظهر بمظهر نحيف، والملابس تكون كبيرة عليها غير مناسبة، فيوجد بعض الملابس التي تجعل الفتاة جميلة وجذابة، ويوجد بعض النصائح التي يمكن من خلالها تفيد الفتاة التي لا تريد أن تبدو نحيفة، وفقاً لموقع"timesofindia".



اختيار درجات ألوان نابضة بالحياة:

يعتبر اللون الأسود ملك الألوان والمفضل لدى جميع النساء، ولكن يجب تجنب الملابس التي تعطى ظلال داكنة والاتجاه للملابس التي بها ألوان مبهجة ونابضة بالحياة لأنها لن تجعل من ترتديه تبدو نحيفة.



تجنب الفساتين التي تلتصق بالجسم:

يجب على كل الفتاة التي لا ترغب أن تظهر بمظهر نحيف أن تتجنب الملابس الضيقة ذات الاقمشة التي تلتصق بالجسم لأنها تأخذ شكل الجسد، وهذا ما نريد تجنبه لإظهار الجسم أنه مثالى.

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اختر القماش المناسب:على الفتاة أن تختار نوع قماش جيد، يكون قماش منظم وسميك، مما يجعل الجسم يظهر بمظهر "كيرفي" وليس نحيف، للشعور بمزيد من الثقة والحيوية.تجنب الخطوط العمودية:من المعروف إن الخطوط العمودية تظهر الفتاة بشكل أنحف، ولكن إذا كانت الفتاة تحب ارتداء الخطوط في الأزياء التي ترتديها، فيمكن أن ترتدى خطوط أفقية والتى تعطى مساحة وامتلاء أكبر.تجربة وضع الطبقات:إن ارتداء ملابس طبقات فوق بعض هى فكرة مميزة وممتعة، ويمكن أن تجعل تلك الطبقات أن تبدو الفتاة بمظهر رائع وأنيق ويظهر منحنيات وهمية خاصة عند ارتداء الملابس بطبقات فوق بعض.تبديل الجينز الضيق بمقاس مريح:يجب تجنب ارتداء الجينز الضيق الذى يظهر شكل الجسم النحيف، واستبداله ببناطيل جينز مستقيمة مريحة.تجربة الصور الظلية:اختيار الملابس المتوهجة والمرحة، التي تعطى إحساسا بالحيوية، مثل ارتداء تنورة ميدى واسعة بدلاً من التنورة المستقيمة.ارتداء المطبوعات:يمكن للملابس المطبوعة أن تعطى انطباع المنحنيات، فيمكن تجربة القمصان ذات المطبوعات، ويمكن اختيار تفاصيل مثل خط العنق الملفوف والكشكشة، والعقدة، لعمل بعد جديد.