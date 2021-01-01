أبرز اتجاهات موضة البنطلونات في شتاء 2023

تهتم المرأة بالبحث دائمًا عن أبرز اتجاهات الملابس لتختار من بينها ما يتوافق مع ذوقها الشخصى، ولأن ملامح موضة العام المقبل بدأت تتضح خلال هذه الفترة من خلال اتجاهات الملابس التي ظهرت مؤخرًا في أسابيع الموضة، نستعرض في هذا التقرير، أبرز اتجاهات البنطلونات لشتاء عام 2023، وفقًا لما ذكره موقع "insider".
أبرز اتجاهات البنطلونات لشتاء عام 2023
بنطلون واسع الساق
تعتبر البنطلونات الجينز الواسعة عند منطقة الساق، من أبرز اتجاهات الملابس المتوقع انتشارها لعام 2023، ويمكن ارتدائه مع "بلوفر" أوجاكيت وحذاء رياضى، كما يتوافق مع كل أنواع الجسم.
بنطلون جلد
بدأت البنطلونات الجلدية في العودة مرة أخرى لساحة الموضة، وتعتبر من أبرز اتجاهات الموضة لعام 2023، ويمكن ارتدائه مع جاكيت واسع وحذاء برقبة.
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