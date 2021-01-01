أفضل موبايل بأعلى جودة كاميرا بأقل من 5000 جنيه

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على الرغم من انتهاء البلاك فريداي إلا أنه تستمر بعض المواقع بإجراء العروض أونلاين في شهر ديسمبر احتفالا بالسنة الجديدة، ومن أفضل هذه العروض التي شاهدناها هي عرض على هاتف موتورولا الرائد Moto G Stylus 5G في موقع أمازون الأمريكي بنسبة خصم 50% .



فيقيم موقع أمازون Amazon الأمريكي خصما على هاتف موتورولا للإصدار سعة 6 + 256 جيجابايت بقيمة 200 دولار أمريكي (أي ما يقرب من 5000 جنيه مصري)، ليصل سعره بعد الخصم إلى 200 دولار أمريكي (أي حوالي 5000 جنيه مصري أيضا).



وإذا كنت تريد الحصول على هاتف Moto G Stylus 5G ، يمكنك شراؤه عبر هذا الرابط.

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مميزات هاتف موتورولا Moto G Stylus 5G1- المعالج ذو الأداء القويويدعم هاتف Moto G Stylus شبكات الجيل الخامس 5G، بفضل معالج ثماني النواة من إنتاج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 480، والذي يأتي مقترنا بذاكرة تخزين وصول عشوائى رام بسعة 6 جيجابايت، متصلة مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية.2- الشاشة عالية الجودةيأتي هاتف موتورولا الرائد Moto G Stylus 5G، بشاشة كبيرة عالية الدقة من نوع LCD، وبقياس 6.8 بوصة، وبدقة 1080 × 2400 بكسل، تحتوي نوتش على هيئة ثقب أعلى الزواية اليسرى من الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية.3- كاميرا فائقة الدقةيقدم هاتف موتورولا Moto G Stylus، كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها بدقة 48 ميجابكسل، متصلة بعدسة فائق العرض بدقة 8 ميجابيكسل، بالإضافة إلى مستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابيكسل، في الجهة الأمامية، توجد كاميرا للتصوير السيلفي بدقة 16 ميجابكسل.4- قلم إلكتروني ذكييتمتع هاتف موتورولا Moto G Stylus 5G بقلم إلكتروني ذكي ويمكنك استخدام القلم ذكي المرفق بالجهاز لتدوين الملاحظات ورسومات الشعار المبتكرة.5- بطارية بسعة كبيرةويتمتع هاتف Moto G Stylus، ببطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 10 واط، يتم شحنها عبر منفذ USB -C، ويضم الجهاز منفذ بقياس 3.5 مللميتر لسماعة الرأس، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 11 من جوجل.