خصم 2400 جنيه على موبايل سامسونج Galaxy A53 5G



Galaxy A53 5G Galaxy A53 5G

على الرغم من انتهاء البلاك فريداي؛ إلا أن هناك بعض المواقع تستمر في طرح عروضها أونلاين في شهر ديسمبر؛ احتفالا بقدوم السنة الجديدة 2023، ومن أفضل هذه العروض التي شاهدناها؛ هو عرض على هاتف سامسونج الرائد Samsung Galaxy A53 5G على موقع أمازون الأمريكي بنسبة خصم 22% .



ووضع موقع أمازون Amazon الأمريكي، خصما على هاتف سامسونج، للإصدار سعة 128 جيجابايت، بقيمة 100 دولار أمريكي، ليصل سعره بعد الخصم إلى 350 دولارا أمريكيا (أي حوالي 8600 جنيه مصري تقريبا) .





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ويمكنك شراء الهاتف عبر هذا الرابط.https://www.amazon.com/dp/B09R6FJWWS/ref=redir_mobile_desktop?_encoding=UTF8&psc=1&ref_=sspa_mw_detail_2&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9waG9uZV9kZXRhaWwp13NParamsمواصفات هاتف سامسونج Galaxy A53 5Gيأتي هاتف سامسونج Galaxy A53 5G بشاشة فائقة الجودة بقياس 6.5 بوصة من نوع Super AMOLED مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية قادر على تشغيل الأفلام ذات الجودة العالية والألعاب الثقيلة بدون تقطع ، مع جودة عرض+ FullHD، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، كما يقدم مقاومة للمياه والغبار، مع نوتش صغير في منتصف الشاشة.ويعمل هاتف سامسونج Galaxy A53 5G بمعالج من نوع Exynos 1280 من تصنيع الشركة مع 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وسعة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر فتحة مخصصة لبطاقات الذاكرة الخارجية microSD تصل إلى 1 تيرابايت، مع نظام تشغيل من جوجل أندرويد 12.ويقدم هاتف سامسونج Galaxy A53 5G كاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها تأتي بدقة 64 ميجابكسل، متصلة بكاميرا فائقة الإتساع بدقة 12 ميجابكسل، مع مستشعر لتصوير الماكرو بدقة 5 ميجابكسل، وعدسة لتصوير العمق بدقة 5 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو تأتي بدقة 32 ميجابكسل.يحتوى هاتف سامسونج Galaxy A53 5G على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، يتم شحنها عبر منفذ شحن من نوع Type-C، وتدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 وات.