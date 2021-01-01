توقعات حول سعر «آيفون 15»..في ظل التضخم..



«آيفون 15 «آيفون 15

كشفت شركة آبل النقاب عن أول هاتف آيفون iPhone مقابل 499 دولارًا في عام 2007، وهو سعر مذهل في ذلك الوقت، ومنذ ذلك الحين ، ارتفعت تكلفة منتج آبل Apple الأيقوني بشكل مطرد - وأحيانًا بشكل كبير - بسبب عدد من العوامل بما في ذلك التطورات التكنولوجية.



ويواجه عملاق التكنولوجيا أيضًا ضغوطًا مستمرة لمواصلة نمو أعماله المزدهرة على آيفون iPhone، والتي تمثل ما يقرب من نصف إيراداتها.



وقد أصبحت أجهزة آيفون iPhone من آبل Apple أكثر تكلفة خلال الخمسة عشر عامًا الماضية فقط، حتى عندما تتكيف مع التضخم، ومع ذلك، فإن الأمر الأقل وضوحًا هو ما إذا كان هذا الاتجاه سيستمر العام المقبل عندما يصل آيفون 15 iPhone 15 المتوقع (اسم غير رسمي)، مع تحديات الاقتصاد الكلي التي تثبط الطلب على الهواتف الذكية وتاريخ آبل Apple في تغيير الأسعار، من الصعب إجراء تنبؤات.

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وقال بريان ما من مؤسسة البيانات الدولية: "هناك ضغط هبوطي كافٍ على السوق في الوقت الحالي، بحيث لن يكون من السهل على شركة آبل زيادة الأسعار".وتعد أجهزة iPhone الحالية أغلى بكثير من طرازات Apple المبكرة. ومع ذلك ، حدثت أكبر زيادة في الأسعار خلال السنوات الست الماضية. في عام 2016 ، ارتفع سعر iPhone 7 إلى 649 دولارًا أمريكيًا.وعندما أصدرت شركة Apple هاتف iPhone 11 في عام، انخفض السعر مرة أخرى إلى 699 دولارًا، مما يجعله الهاتف الأقل سعرًا الذي أطلقته شركة التكنولوجيا العملاقة في ذلك الوقت منذ عامين، لكن هذا الاستراحة لم يدم طويلا، في العام التالي، حقق iPhone أعلى سعر له على الإطلاق: 829 دولارًا لجهاز iPhone 12 - جزئيًا بفضل إدخال 5G، وهذا يعني أنه في غضون ست سنوات، ارتفع السعر المبدئي لجهاز iPhone "العادي" بمقدار 180 دولارًا بالقيمة الاسمية، دون وجود تضخم عالمي.وبالنسبة إلى iPhone 15 العام المقبل، من المتوقع حاليًا أن يظل سعر الشراء للمجموعة الرئيسية القادمة، أو سعر iPhone 15 العادي كما هو، وفقًا للمحللين والشائعات.ومع ذلك يمكن دفع الحد الأعلى للنطاق السعري إلى الأعلى بفضل الظهور المشاع عن هاتف iPhone 15 Ultra الفاخر، والذي سيحل محل iPhone 15 Pro Max.ويتماشى هذا مع تنبؤات محلل ىبل Apple المخضرم Ming Chi Kuo، الذي يتوقع أن تفرق آبل Apple بشكل أكبر بين طرازي iPhone Pro ، و iPhone Pro Max.وكتب Kuo في منشور على Twitter في سبتمبر: "إنها أفضل ممارسة من خلال استراتيجية تجزئة دقيقة للمنتج لتوليد المزيد من المبيعات و الأرباح في سوق ناضجة".