هبوط 3 رواد على الأرض بعد 6 أشهر في الفضاء

هبط ثلاثة رواد فضاء صينيين في صحراء شمالي البلاد اليوم الأحد، بعد ستة أشهر من العمل لاستكمال بناء محطة "تيانغونغ" الفضائية المأهولة.
وحطت كبسولة تحمل القائد تشين دونغ ورائدي الفضاء ليو يانغ وتساي شيوي تشه في موقع هبوط بصحراء جوبي في شمال الصين في حوالي الساعة 8:10 مساء بالتوقيت المحلي، حسبما أفاد تلفزيون الصين المركزي.
وكان رواد الفضاء الثلاثة جزءا من مهمة شنتشو -14، التي انطلقت في يونيو الماضي.
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