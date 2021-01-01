تطلق موتورولا أحد أفضل هواتفها لهذا العام

تتحضر موترولا لإطلاق هاتف جديد بسعر منافس، ومزود بمواصفات تجعله من بين أفضل هواتف أندرويد.
وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف Moto X40 Pro سيحصل على هيكل مصنوع من البلاستيك والمعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، ومحمي من الماء والغبار، أبعاده (161.7/73.5/8.4) ملم.
أما شاشته فستكون من نوع AMOLED بمقاس 6.59 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 144 هيرتزا، ومعدل سطوعها 405 شمعة/م تقريبا.
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