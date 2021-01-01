تطلق موتورولا أحد أفضل هواتفها لهذا العام



موتورولا موتورولا

تتحضر موترولا لإطلاق هاتف جديد بسعر منافس، ومزود بمواصفات تجعله من بين أفضل هواتف أندرويد.



وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف Moto X40 Pro سيحصل على هيكل مصنوع من البلاستيك والمعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، ومحمي من الماء والغبار، أبعاده (161.7/73.5/8.4) ملم.



أما شاشته فستكون من نوع AMOLED بمقاس 6.59 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 144 هيرتزا، ومعدل سطوعها 405 شمعة/م تقريبا.

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وسيعمل الهاتف بنظام Android 13 الحديث، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2، ومعالج رسوميات Adreno 730، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح ذاكرة خارجية.أما الكاميرا الأساسية له فستكون ثلاثية العدسة بدقة (50+50+12) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير العريض، والكاميرا الأمامية ستأتي بدقة 60 ميغابيكسل.وستزوده موتورولا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB-C، ومساح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 125 واطا.