تعرف على أسعار بيجو 2008 موديل 2022



بيجو 2008 بيجو 2008

يضم السوق المصري للسيارات العديد من طرازات شركة بيجو الفرنسية، سواء من فئة السيدان مثل النسخة 301، أو من عائلة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام ابرزها 3008 و 5008، بالاضافة إلى النسخة 2008 والتي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر الرياضية.







وفي سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري ابرز مواصفات السيارة بيجو 2008 موديل 2022 مع استعراض احدث اسعارها الرسمية.

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ابرز موصفات السيارة بيجو 2008 موديل 2022تقدم السيارة بيجو 2008 موديل 2022 عبر 3 فئات من التجهيزات وهم ACTIVE و ALLURE والفئة الثالثة GT LINE، حيث تستمد قوتها من محرك ثلاثي الاسطوانات سعة 1200 سي سي تيربو، قادر على ضخ 130 حصانا، و 230 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.وزودت السيارة بيجو 2008 موديل 2022 بناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 6 نقلات، بينما تستغرق مدة زمنية تقدر بـ 9.3 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة من نقطة السكون 0، مع متوسط استهلاك بنسبة 5 لترات لكل 100 كيلومتر.وتحتوي السيارة بيجو 2008 موديل 2022 على عدة تجهيزات منها، شاشة 7 بوصة، ونظام صوتي مكون من 6 مكبرات، بالاضافة إلى مثبت سرعة، ومرايات جانبية كهربائية "طي"، وفرامل يد كهربائية، وحساسات ركن خلفية وامامية ايضا بحسب الفئة المقدمة، وفتحة سقف بانوراما.وتتمتع السيارة بيجو 2008 موديل 2022 بحزمة من وسائل الحماية ابرزها، نظام الثبات الالكتروني، وخاصية دعم المكابح، وبرنامج التوزيع الالكتروني، والمكابح المانعة للانغلاق، بالاضافة إلى خاصية متابعة ضغط الاطارات، ومنظومة الوسائد الهوائية، وتقنية رصد النقاط العمياء للفئة كاملة التجهيزات.الاسعار الرسمية للسيارة بيجو 2008 موديل 2022 في مصرالفئة الاولى ACTIVE موديل 2022 بقيمة قدرها 514,990 جنيه.الفئة الثانية ALLURE موديل 2022 بقيمة قدرها 549,990 جنيه.الفئة الثالثة GT LINE موديل 2022 بقيمة قدرها 591,990 جنيه.