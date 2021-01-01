تكشف بي واي دي عن كورفيت 07 الجديدة

تواصل شركة بي واي دي من تعزيز تواجدها بالسوق الصيني، بعد أن كشفت رسميًا عن نسختها الجديدة كورفيت 07، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.
وظهرت السيارة كورفيت 07 من بي واي دي للمرة الاولى، خلال معرض تشنجدو للسيارات، حيث تتميز باطلالة خارجية انيقة المظهر، لما تقدمة من مفاهيم عصرية تتضمن الهيكل الخارجي، إلى جانب التجهيزات الداخلية، والقدرات الفنية للسيارة.
تعتمد السيارة كورفيت 07 الجديدة على قاعدة عجلات بطول 2.820 مم، مع ابعاد خارجية بلغت 1.750 مم للارتفاع، مع نسبة طول كلي بلغت 4.820 مم، و 1.920 مم للعرض، بالاضافة إلى جنوط رياضية من 5 اضلاع ذات تصميم هندسي مميز.
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