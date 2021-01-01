زيادة على أسعار جوليان 2022.. أرخص سيارات هافال في مصر



جوليان 2022 جوليان 2022

باعتبارها وكيلا لشركة هافال الصينية، تقدم مجموعة جي بي غبور أوتو سيارتين فقط بالسوق المصري، وهما جوليان وH6، وتعتبر هافال جوليان 2022 سيارة صينية تستحق الإشادة في السوق المحلي، وذلك بسبب تصميمها العصري الأنيق الذي يحمل العديد من الملامح الأوروبية، بالإضافة لتصميم السيارة من الداخل، والذي تم تطويره باستخدام خامات عالية الجودة، وهو أمر جعل الكثيرين يعترفوا بجودة هذه السيارة الصينية في السوق المصري.



كذلك تتميز هذه السيارة بسعرها الذي يعتبر الأرخص بين سيارات هافال في مصر، وذلك حتى بعد الزيادة الأخيرة التي تم إقرارها في بداية ديسمبر 2022، حيث تم الإعلان عن الأسعار الجديدة لهذا الموديل كالتالي:



- فئة أولى من 595 إلى 620 ألف جنيه (زيادة 25 ألف جنيه).

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- فئة ثانية من 640 إلى 665 ألف جنيه (زيادة 25 ألف جنيه).- فئة ثالثة من 675 إلى 710 ألف جنيه (زيادة 35 ألف جنيه).- فئة رابعة من 705 إلى 745 ألف جنيه (زيادة 40 ألف جنيه).ويطلق الوكيل هذا الموديل محليا هذه الفئات الأربعة بنفس المحرك المكون من 4 أسطوانات ويتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1500 سي سي وبقوة 150 حصان وعزم 220 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات.وتشمل التجهيزات المقدمة بهذا الموديل التجهيزات التالية:فئة أولى:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- أنظمة المكابح ABS وBA.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- نظام توازن وثبات الكتروني للسيارة.- مكابح يد كهربائية.- نظام مساعد للسائق في صعود المرتفعات.- نظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات.فئة ثانية:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها:- 6 وسائد هوائية.- مصابيح LED أمامية.- مرايا جانبية بخاصيات الطي كهربائيا والتسخين.- فرش داخلي من الجلد.- عجلة قيادة مغطاة بالجلد.- تكييف هواء أوتوماتيكي.- شاشة 7 بوصة رقمية بديلة للعدادات التقليدية بالسيارة.- نظام صوتي يضم 6 سماعات.فئة ثالثة:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها:- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 18 بوصة.- فتحة سقف بانورامية.- إضاءة بفتحة السقف.- كاميرات بزاوية 360 درجة.- مقاعد كهربائية بخاصية التسخين.فئة رابعة:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها:- مثبت سرعة.- نظام لتفعيل المكابح عند الضرورة.- نظم لمراقبة النقطة العمياء للسائق.- سنسور خلفي.- نظام ركن ذاتي للسيارة.- مرايات بخاصية التعتيم.