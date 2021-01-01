تصدر ”آبل” تحديثًا جديدًا لأمن بيانات الهواتف

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أعلنت آبل عن إطلاق نسخة محدثة من أنظمة iOS المخصصة لهواتف آيفون.



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وتبعا للشركة فإن نسخة iOS 16.1.2 الجديدة حملت معها العديد من الإصلاحات المهمة التي تعالج أمن بيانات الهواتف، فضلا عن بعض الميزات الجديدة التي تزيد من كفاءة هذه الأجهزة.

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وأشارت آبل إلى أن النسخة الجديدة من برنامج التشغيل ستحسن عمل هواتف آيفون مع الشبكات اللاسلكية لشركات الاتصال الخلوي، وخصوصا بالنسبة لهواتف iPhone 14 و iPhone 14 Pro.وحمل التحديث الجديد لهواتف آيفون بنسختها الأخيرة ميزة لضمان سلامة المستخدمين، فعند استشعار الهاتف لوجود حادث في السيارة التي يوجد فيها المستخدم يقوم نظام التشغيل تلقائيا بطلب النجدة من خدمات الطوارئ، ويحدد الموقع الذي يوجد فيه الهاتف.وكانت آبل قد أشارت سابقا إلى أن ميزة Crash Detection الجديدة تتفعل تلقائيا عند اكتشاف خلل معين في عمل مستشعرات G-force، وأن هذه الميزة قد تساهم في إنقاذ الكثير من الأرواح.وتجدر الإشارة إلى أن آبل كانت قد طرحت الشهر الماضي تحديثا لأنظمة iOS، عالجت معه بعض المشكلات في عمل هواتفها، منها مشكلات التأخير في الإشعارات، وعالجت مشكلات عمل الميكروفون أثناء المكالمات عبر CarPlay .