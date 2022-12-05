أسعار العملات في مصر اليوم الإثنين 5-12-2022



أسعار العملات أسعار العملات

حققت أسعار العملات اليوم الإثنين 5-12-2022، في بداية التعاملات بالبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري مقابل الجنيه المصري، تباينًا نسبيًا بحسب متوسط سعر العملات الأجنبية والعربية في البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى عدد من البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية والإسلامية، ويستعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير سعر 6 عملات وهي: «الدولار، واليورو، الجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي».



أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 24.53 جنيه للشراء، و 24.60 للبيع.



سعر اليورو اليوم: 25.85 جنيه للشراء، و 25.94 للبيع.

قد يعجبك أيضا...

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 30.14 جنيه للشراء، و 30.25 للبيع.سعر الريال السعودي اليوم: 6.52 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.سعر الدينار الكويتي اليوم: 80.03 جنيه للشراء، و 80.30 للبيع.سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.67 جنيه للشراء، و 6.70 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري.سعر الدولار في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 24.51 جنيه للشراء، و 24.56 للبيع.بنك مصر: 24.51 جنيه للشراء، و 25.89 للبيع.البنك التجاري الدولي: 24.55 جنيه للشراء، و 24.61 للبيع.البنك الأهلي القطري: 24.55 جنيه للشراء، و 24.61 للبيع، وفق أسعار العملات.سعر اليورو في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 25.56 جنيه للشراء، و 25.89 للبيع.بنك مصر: 25.56 جنيه للشراء، و 25.89 للبيع.البنك التجاري الدولي: 25.60 جنيه للشراء، و 25.94 للبيع.البنك الأهلي القطري: 25.51 جنيه للشراء، و 25.74 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 29.74 جنيه للشراء، و 30.20 للبيع.بنك مصر: 29.74 جنيه للشراء، و 30.20 للبيع.البنك التجاري الدولي: 29.79 جنيه للشراء، و 30.26 للبيع.البنك الأهلي القطري: 29.59 جنيه للشراء، و 29.90 للبيع، وفق أسعار العملات.سعر الريال السعودي في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 6.51 جنيه للشراء، و 6.53 للبيع.بنك مصر: 6.51 جنيه للشراء، و 6.53 للبيع.البنك التجاري الدولي: 6.51 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.البنك الأهلي القطري: 6.47 جنيه للشراء، و 6.54 لليبع، وفق أسعار العملات اليوم.سعر الدينار الكويتي في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 77.20 جنيه للشراء، و 80.14 للبيع.بنك مصر: 77.23 جنيه للشراء، و 80.14 للبيع.البنك التجاري الدولي: 77.43 جنيه للشراء، و 80.30 للبيع.البنك الأهلي القطري: 76.35 جنيه للشراء، و 80.12 للبيع، وفق أسعار العملات.سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 6.67 جنيه للشراء، و 6.68 للبيع.بنك مصر: 6.67 جنيه للشراء، و 6.68 للبيع.البنك الأهلي القطري: 6.66 جنيه للشراء، و 6.70 للبيع.بنك الإسكندرية: 6.67 جنيه للشراء، و 6.70 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.