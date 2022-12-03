أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين



أسعار الذهب أسعار الذهب

بعد موجة الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب خلال الفترة الراهنة، تساءل الكثير من المتابعين عن حال الارتباط بين السعر في مصر ونظيره في الأسواق العالمية، خاصة أن الأخيرة لم تشهد قفزات سعرية كبيرة كحالها بالسوق المحلية.



واستمرت أسعار الذهب اليوم الإثنين في مستهل التعاملات عند مستوياتها المرتفعة التي سجلتها أمس في تأكيد على فك الارتباط بين سعر الذهب في مصر ونظيره في البورصة العالمية التي بدأت أولى تعاملاتها اليوم.



جرام الذهب بكم؟

قفز سعر جرام الذهب عيار 21 بختام تعاملات أمس بصورة كبيرة حيث سجل قبيل ختام التعاملات نحو 1700 جنيه وهو نفس سعر بداية اليوم.

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