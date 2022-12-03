بنهاية يونيو 2022..ارتفاع أصول بنك مصر إلى 2.146 تريليون جنيه

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كشف بنك مصر عن القوائم المالية المجمعة المختصرة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2022، حيث ارتفعت إجمالي أصول بنك مصر لتصل إلى 2.146 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2022، مقابل 1.858 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021.



كما كشفت القوائم المالية لبنك مصر عن ارتفاع نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية لتصل إلى 120.718 مليار جنيه، مقابل 64.943 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.

وسجلت الأرصدة لدى البنوك 547.397 مليار جنيه، مقابل 407 مليارات جنيه بنهاية ديسمبر 2021.

وارتفعت قروض وتسهيلات للبنوك لتصل إلى 5.468 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، مقابل 4.400 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.

كما أرتفعت قروض وتسهيلات للعملاء لتصل إلى 766.964 مليار جنيه، مقابل 703.996 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.

وكشف بنك مصر عن القوائم المالية المجمعة المختصرة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2022، حيث حقق بنك مصر إجمالي ربح قبل ضرائب الدخل بقيمة 16.560 مليار جنيه خلال 6 أشهر، مقابل إجمالي الأرباح بنهاية ديسمبر 2021 46.089 مليار (خلال 18 شهرًا).

وكما كشفت القوائم المالية عن تحقيق صافي أرباح مجمعة بقيمة 8.494 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022 ( 6 أشهر)، بينما بلغ صافي الأرباح 23.359 مليار بنهاية ديسمبر 2021 (18 شهرا).

وسجل صافي الدخل من العائد نحو 26.651 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، في حين سجل صافي الدخل بنهاية ديسمبر 2021 71.017 مليار.

وسجل صافي الدخل من الأتعاب والعمولات 5.612 مليار جنيه خلال الـ6 أشهر الأولى من 2022، في حين سجل 13.548 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.