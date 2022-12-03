أسعار و شروط حجز12807 قطع اراضي إسكان متوسط في هذه المدن



شروط وأسعارحجز12807 قطع أرض إسكان متوسط في هذه المدن شروط وأسعارحجز12807 قطع أرض إسكان متوسط في هذه المدن

ينشر موقع “يلا بيزنس” شروط لحجز قطع اراضي إسكان متوسط كاملة المرافق، بعدد (12807) قطع أرض سكنية بمدن (الفيوم الجديدة بني سويف الجديدة، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، قنا الجديدة)، بمساحات تتـراوح من (137م2 الى 480م2) مرحلة تكميلية للعملاء الذين لم يحالفهم الحظ بحجز قطعة أرض بالطرح السابق بتاريخ 19/06/2022 شريطة عدم سحب جدية الحجز.



وكانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد طرحت بدءاً من غد الأحد 4 ديسمبر 2022، 19866 قطعة أرض سكنية (إسكان أكثر تميزا ـ إسكان متميز – إسكان متوسط “محور الأراضي”) بمدن الصعيد، ويشمل الطرح محورين، أولهما، مرحلة تكميلية للعملاء المتقدمين بالطرح السابق بتاريخ 19/6/2022، وثانيهما، مرحلة جديدة للعملاء الجدد.



ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز “online”، من خلال موقع الحجز الإليكتروني لبنك التعمير والإسكان (www.hdb–reservation.com).

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وكان الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمشرف على قطاع تخطيط المشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية، قد قالأن «الدولة المصرية تبني جمهورية جديدة ومصر جديدة، حيث نعمل على 61 مدينة جديدة منهم 39 مدينة من مدن الجيل الرابع منذ عام 2014 حتى اليوم».وكشف معاون وزير الإسكان، أنه تم توفير آلية جديدة للمواطنين يمكنهم من خلالها الحصول على قطعة أرض بسهولة ويسر دون قرعة ويتم توفير أراضٍ حسب الطلبات التي تأتى لنا وسيتم الطرح في شهر ديسمبر المقبل ولو هناك أكثر من طلب نطرح المزيد.وكانت وزارة الإسكان قد أوقفت طرح أرض اسكان اجتماعي جديدة منذ عامين.. وتابع معاون وزير الإسكان: قمنا بعمل طفرة في العمران لم تحدث في العالم أجمع، كما أن الدول بدأت تنظر لمصر في منظومة المدن الجديدة بشكل يميزها ما بين 106 دولة.. أن الدولة المصرية تهتم بالسكن الاجتماعى وجودته، حيث نبنى على 25% فقط لتوفير حياة جيدة للمواطنين قاطنى هذه المدن، ونترك 75% مخصصة للأراضى الخضراء والطرق والخدمات، كما أن إنشاء مركز شباب ونادٍ ضمن الأولويات خلال بناء مدن الإسكان الاجتماعى.وأضاف أن «هناك طفرة كبيرة في التعامل مع المستثمرين والاستثمار مع القطاع الخاص والتحول الرقمى ومدن زكية تساعد على جودة الحياة ورفاهية المواطن ونوفر كل الخدمات وسبل المعيشة التي توفر راحة وآمان للمواطنين وفرص عمل».