تستحوذ روسيا على 70? من السوق النووية العالمية

أكد ميخائيل كوفالتشوك رئيس مركز البحوث القومي لمعهد كورتشاتوف، أن روسيا تحتل 70? من السوق النووية العالمية، وهي الدولة الوحيدة في العالم التي تمتلك أسطولًا من كاسحات الجليد التي تعمل بالطاقة النووية.
وأضاف "نحن رواد الطاقة النووية، واليوم تحتل بلادنا 70? من السوق العالمية، وتقوم روساتوم الحكومية Rosatom، ببناء محطات للطاقة النووية".
وتابع: "في عام 1958، تم بناء أول غواصة نووية لدينا، وفي عام 1959 قمنا ببناء أول كاسحة جليد نووية في العالم، ونحن الدولة الوحيدة في العالم التي لديها أسطول لكسر الجليد يعمل بالطاقة النووية، نحن سادة بلا منازع في خطوط العرض الشمالية ".
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