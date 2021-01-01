اقتران القمر وبلايدس..6 ديسمبر..

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، د.أشرف تادروس، إن السماء تشهد يوم 6 ديسمبر ،اقتران القمر وبلايدس

وأضاف "يقترن القمر مع الحشد النجمي Pleiades - وهو أحد ألمع وأشهر الحشود النجمية المفتوحة في السماء الشمالية ، والتي يقع على بعد 440 سنة ضوئية من الأرض".

تابع :" يتكون هذا الحشد من عدة مئات من النجوم ولكن يمكن رؤية 7 نجوم لامعة فقط بالعين المجردة ، ولذلك يطلق عليه الأخوات السبع أو (الثريا) ، و يظهر هذا الحشد كعنقود بجوار نجم الدبران في برج الثور".

أوضح "يقترن القمر مع الثريا عند دخول الليل يوم 6 ديسمبر حيث يظلا متجاوران في السماء طوال الليل وحتى ظهور الشفق الصباحي فجر اليوم التالي 7 ديسمبر".

يرجى الوضع في الاعتبار أن جميع مشاهدات الظواهر والأحداث الفلكية، تتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء .

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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