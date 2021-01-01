براءة اختراع لتطوير جهاز لتطهير مدار الأرض من النفايات الفضائية

آخر الأخبارعلم وتقنية › براءة اختراع لتطوير جهاز لتطهير مدار الأرض من النفايات الفضائية

صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حصل الأخصائيون في معهد موسكو للطيران على براءة اختراع بشأن تصميم جهاز مخصص لتطهير مدار الأرض من النفايات الفضائية عن طريق التأثير عليها بالأيونات، جاء ذلك في تقرير نشره المعهد الفيدرالي الروسي للملكية الصناعية.

وأشار التقرير إلى أن الجهاز الفضائي المذكور يحمل على متنه قاذف أيونات من شأنه أن يحقق نوعا غير تلامسي للتعامل مع النفايات الفضائية ويؤثر عليها عن بعد ويعطيها نبضة تجعلها تخرج عن مدارها.

ويخصص جهاز التعامل مع النفايات التكنولوجية مثل الأقمار الصناعية غير العاملة وشظايا من أغطيتها ووحدات التسريع، ونقلها إلى مدارات آمنة.

وحسب مصممي الجهاز فإن تصميمه بسيط خلافا لمثيلاته، وذلك بفضل عدم وجود آليات من شأنها اعتراض النفايات ميكانيكيا.

ويتضمن الجهاز الفضائي جسما ومحركا وقاذف أيونات ثلاثي الأقطاب متخصصا في التأثير غير التلامسي على النفايات.

ويعتقد مصممو الجهاز أنه يمكن أن ينقل على متن أحد الأقمار الصناعية المعروفة للاتصالات الذي يزوّد بمحرك ذي قوة كافية.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على براءة اختراع لتطوير جهاز لتطهير مدار الأرض من النفايات الفضائية

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
6973

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager