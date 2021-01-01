براءة اختراع لتطوير جهاز لتطهير مدار الأرض من النفايات الفضائية

حصل الأخصائيون في معهد موسكو للطيران على براءة اختراع بشأن تصميم جهاز مخصص لتطهير مدار الأرض من النفايات الفضائية عن طريق التأثير عليها بالأيونات، جاء ذلك في تقرير نشره المعهد الفيدرالي الروسي للملكية الصناعية.
وأشار التقرير إلى أن الجهاز الفضائي المذكور يحمل على متنه قاذف أيونات من شأنه أن يحقق نوعا غير تلامسي للتعامل مع النفايات الفضائية ويؤثر عليها عن بعد ويعطيها نبضة تجعلها تخرج عن مدارها.
ويخصص جهاز التعامل مع النفايات التكنولوجية مثل الأقمار الصناعية غير العاملة وشظايا من أغطيتها ووحدات التسريع، ونقلها إلى مدارات آمنة.
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