تعرف على كواليس الصورة الشهيرة لسنجاب يستنشق زهرة.. المصور انتظر ساعتين لاقتناصها



صورة السنجاب صورة السنجاب

تمكن مصور هولندى محظوظ، من التقاط صورة رائعة ومذهلة، وثقت لحظة نادرة، لسنجاب يبدو أنه يستمتع باستنشاق عبق زهرة أقحوان في النمسا، وأوضح المصور الهولندى ديك فان دوين، أنه لا حدود للطبيعة، مضيفا: "لا يمكن لعدستك تصوير كل ما تراه عيناك"، مشيرًا إلى أنه يستمد الإلهام بالتقاط هذا النوع من الصور من خلال سفره حول العالم بشكل مستمر، وفقا لموقع CNN عربية.



وعبر فان دوين، عن أمله، أن يكون ملهما للناس للخروج والاستمتاع بالطبيعة أكثر، وعن الصورة الفريدة، أكد فان دوين أنهّ سافر إلى العاصمة فيينا، لتصوير السناجب الأرضية، التي يجدها بمثابة كائنات مضحكة.



ويتذكّر المصور الهولندي أنه قضى ساعتين مستلقيًا على العشب، والتقط نحو 200 صورة ليحظى بتوثيق هذه اللحظة، وأوضح فان دوين: "كان هناك الكثير من السناجب الفضوليّة، لذلك لم يكن من الصعب تصويرها، ولكن التقاط مثل هذه الصورة لسنجاب يستنشق عبق زهرة، يتطلب الكثير من الصبر"، وفي تلك اللحظة التي وضع فيها السنجاب وجهه على الزهرة، أدرك فان دوين أنّه وثق "صورة العمر"، على حد تعبيره.



وفى سياق آخر، يشار إلى أن مصور يدعى نيكى كولمون، تخصص فى تصوير "السناجب" لمدة 6 سنوات، فى مواقع مختلفة، حيث لم يرد أن يعلمه أحد كيفية التصوير، لكنه اجتاز كل العقبات بنفسه، من خلال التجربة والأخطاء المتكررة، حيث قال كولمون إن السناجب الحمراء رشيقة بشكل مثير للإعجاب، أثناء القفز، حيث يُثبت الذيل أفقياً خلف السنجاب ويحسن حركته الهوائية.



وقال كولمون كنت أرغب فى مشاركة الصور لأظهر حركات السناجب البهلوانية، إنهم لا يستسلمون بسهولة وهذا ما أحبه فيهم، هم النماذج المثالية، بحسب ما ذكر المصور لموقع boredpanda.

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وأضاف عليك أن تكتسب ثقة الحيوانات البرية وأن تحصل على اللقطة المثالية دون الحصول على تعليم.. لقد تعلمت كل شىء من خلال التجربة والخطأ.. ناهيك عن أنه يجب أن تكون محظوظاً حقا، لأنه أحيانا لا يظهر الحيوان على الإطلاق.. فتصوير الحياة البرية مزيج من الصبر والوقت والمهارة وحب الحيوان والحظ".