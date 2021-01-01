أبرز فوائد «الأفوكادو» لصحة الجسم



الأفوكادو الأفوكادو

كشفت دراسة أجرتها عدة جامعات أمريكية منها جامعة تافتس وجامعة كاليفورنيا وبدعم من جامعة ويك فورست ونشرتها مجلة جمعية القلب الأمريكية، أن تناول حبة أفوكادو يوميًّا مدة ستة أشهر يساعد على خفض مستويات الكوليسترول غير الصحي.



وشملت الدراسة أكثر من ألف مشارك يعاني من السمنة، تم قياس دهون البطن ومحيط الخصر لديهم بدقة باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي قبل الدراسة وفي نهايتها.



وأظهرت النتائج أن الأفوكادو لا يزيد دهون الكبد ولا دهون البطن أو محيط الخصر، مما يعني أن تناول سعرات حرارية أكثر من الأفوكادو لا يزيد وزن الجسم.

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كما أن الأفوكادو يحسّن جودة النظام الغذائي بشكل عام، وهذا يعزز نتائج دراسة سابقة وجدت أن الأفوكادو يساعد على خفض وزن الجسم.وأثناء التجربة وجد الفريق أيضًا أن المشاركين الذين تناولوا الأفوكادو بشكل منتظم أصبح لديهم نظام غذائي أفضل جودة خلال فترة الدراسة.وتقول أستاذة علوم التغذية بجامعة إيفان بوغ بولاية بنسلفانيا بيني كريس “رغم أن الأفوكادو لم يؤثر في دهون البطن أو زيادة الوزن، فلا تزال الدراسة تقدم دليلًا على أن الأفوكادو يمكن أن يكون إضافة مفيدة لنظام غذائي متوازن”.كما وجدت الدراسة أيضًا أن تناول الأفوكادو يوميًّا يؤدي إلى تحسين الجودة الإجمالية للوجبات الغذائية للمشاركين بمقدار ثماني نقاط على مقياس من 100 نقطة.ووجدت أيضًا أن تناول الأفوكادو يوميًّا أدى إلى انخفاض إجمالي الكوليسترول بـ2.9 ملليجرام لكل ديسيلتر (ملجم/دل) وانخفاض كوليسترول البروتين الدهني المنخفض الكثافة بنسبة 2.5 ملغم/دل.