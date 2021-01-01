يحذرون أطباء من تريند «لصق الفم» لفقدان الوزن على «تيك توك»

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حصدت مقاطع الفيديو على تطبيق «تيك توك» التي تمجد فوائد إغلاق الفم قبل النوم بشريط لاصق لفقدان الوزن، مئات الآلاف من المشاهدات. ووفقًا للشركة المصنعة لشريط الفن، فإن إجبار نفسك على التنفس من خلال الأنف يعزز فقدان الدهون، فضلًا عن أنه يحسن تدفق الهواء ويريح الجسم ويوقف الشخير ويساعد الناس على النوم.



الأمر الذي حذر منه مجموعة من الأطباء وطالبوا ممن يتبعوا هذا «التقليد المزيف» أن يتوقفوا عن فعله على الفور، وفقًا لما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.



وتعليقًا على هذا، قال الدكتور راج داسجوبتا، أخصائي اضطرابات النوم بجامعة جنوب كاليفورنيا، إن لصق الفم في أسوأ الأحوال قد يؤدي إلى إعاقة التنفس والاختناق، موضحًا أنه إذا كنت تعاني من انقطاع النفس الانسدادي النومي يمكن أن يكون هذا خطيرًا للغاية.

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يأتي هذا بعدما أفاد بعض مستخدمي الشريط اللاصق الفموي أنهم حصلوا على مزيد من الطاقة في الساعات التي تلي الاستيقاظ نتيجة لتحسين جودة نومهم.ويخشى الخبراء من أن المشاركة في هذا الاتجاه على «تيك توك» يمكن أن يضر الأشخاص الذين يعانون من انقطاع النفس أثناء النوم، وهي حالة يتوقف فيها التنفس بشكل متكرر وتحدث في الليل.وأضاف الخبراء أن انقطاع التنفس ربما يحدث عندما يؤدي استرخاء عضلات حلق الشخص أثناء النوم إلى إعاقة المسالك الهوائية، أو عندما لا يرسل الدماغ إشارات إلى الجسم بشكل صحيح لمواصلة التنفس، لذا ينصح الأطباء أيضًا بعدم لصق فمك بالشريط اللاصق إذا لم تكن الممرات الأنفية سليمة تمامًا.بدورها، قالت الدكتورة ميجان آكو، أخصائية أمراض الرئة في جامعة ميشيجان هيلث: «الأهم من ذلك، إذا كنت تعاني من احتقان أنف أو انحراف في الحاجز الأنفي، فمن المحتمل أن تحد من تدفق الهواء إذا قمت بربط فمك».وأضافت: «هذا هو أحد الأسباب التي تجعلنا نوصي بالتأكيد بتجنب لصق الفم لدى الأشخاص المصابين بأمراض الأنف المعروفة، وكذلك الأطفال».