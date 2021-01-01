وصفات طبيعية للعناية بالبشرة الحساسة.. أعرفيها



للعناية بالبشرة الحساسة للعناية بالبشرة الحساسة

تعتبر البشرة الحساسة من أنواع البشرة الشائعة والتي تعانى دائماً من بعض المشاكل مثل الاحمرار والحكة بشكل متكرر، لهذا تحتاج لعناية من نوع خاص، لتجنب مشاكلها والحفاظ عليها، ولهذا نستعرض في هذا التقرير، وصفات طبيعية للعناية بالبشرة الحساسة، من خلال اتباع خطوات بسيطة، وفقاً لما ذكره موقع " aromantic ".





وصفة العسل للعناية بالبشرة الحساسة

يُعرف العسل بخصائصه المضادة للالتهابات والبكتيريا والمطهرة، التي تجعله يساعد على ترطيب البشرة والعناية بها من خلال تحضير كوب واحد من الماء وخلطه بمسحوق الكاكاو غير المحلى والعسل، مع إضافة زيت جوز الهند والحليب لعمل مقشر للبشرة الحساسة، لعمل قناع للوجه لمدة 20 دقيقية ثم غسل الوجه بالماء الفاتر، حيث يساعد هذا الخليط البشرة الحساسة على ترطيبها وشفائها من حروق الشمس.





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وصفة البطاطس للعناية بالبشرة الحساسةتساعد البطاطس على العناية بالبشرة الحساسة من خلال تقشيرها بعد بشرها جيداً، ثم خلطها بالعسل وتقطيعها لشرائح ووضعها على الوجه وتركها لمدة 15 دقيقة قبل غسله بالماء الفاتر، حيث تساعد هذه الوصفة على تفتيح البشرة الحساسة والتخلص من البقع الداكنة والرؤوس السوداء.وصفة المانجو للعناية بالبشرة الحساسةينصح باستخراج لب المانجو الطازج، ومزجه مع الزبادي وماء الورد والعسل لعمل عجينة ناعمة، ويمكن إضافة بضع قطرات من زيت اللوز أو زيت جوز الهند لعمل خليط ووضعه على الوجه وتركه لمدة 20 دقيقة ثم غسل الوجه بالماء .وصفة الخيار للعناية بالبشرة الحساسةيساعد الخيار على تهدئة العين المنتفخة والتخلص من الهالات السوداء حول العين، كما يساعد على ترطيب البشرة وذلك من خلال تقطيع الخيار لشرائح رفيعة، ووضعها على العينين ويمكن مزج 2 ملعقة كبيرة من عصير خيار مع 1 ملعقة كبيرة من العسل ووضع المزيج على الوجه، حيث يساعد هذا الخليط على تفتيح البشرة الحساسة.