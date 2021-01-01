تسبب زيادة الشعور بالتوتر .. أطعمة يجب عدم الإفراط في تناولها



التوتر التوتر

الطعام الصحي والمفيد والمغذي هو أول المساعى التي تبحث عنه كل أم وربة منزل لتقديمه ‏لأسرتها، ومع الوقت المشحون بالمشاغل والمسئوليات قد تتنازل الأم أحيانًا عن النظام ‏الموضوع واللجوء إلى بعض الأطعمة السريعة، ولكن مع مراعاة اختيار المكان الذي ‏يقدم أكلات مثالية تشبه الأكل المنزلى الموثوق فيه، وعلى الرغم من ذلك هناك أكلات ‏ومشروبات يعتقد أنها صحية وتقدم في المنزل أيضًا أو تدخل في بعض الأكلات يجب تجنب تناولها أو التقليل منها ‏للحد من مخاطرها خاصة هذه الأطعمة التي تزيد من الشعور بالقلق والتوتر ولها تأثير على الصحة النفسية، لذا يستعرض اليوم السابع مجموعة من هذه الاكلات ‏والمكونات الغير صحية على الصحة النفسية وفقاً لموقع "stylecraze" كما يلي:‏



المايونيز يحدث اضطراب في الحالة المزاجية

يحب الكثير إضافة المايونيز على السندوتشات والسلطات أحيانًا، وعلى الرغم من ذلك ‏يجهل الكثير أن بتناوله نحمّل أجسامنا بالدهون والسعرات الحرارية غير المرغوب فيها، ‏فهو ليس ضارًا بالصحة البدنية فقط، إذا كنت تستهلكه باعتدال، فمقدار ملعقتين منه يعطى الجسم ‏‏360 سعرًا حراريًا و40 جرامًا من الدهون، فيمكن استبداله بالتوابل أو المستردة الذين يعملان على تحسين المزاج.‏



السمن يزيد الشعور بالكسل

السمن هو مكون أساسي في أغلب الأكلات المصرية والعربية سواء في طهي خضروات أو لحوم، فالاستخدام العادل ‏له مرة أسبوعياً وبمقدار ملعقة صغيرة لا ضرر منها ولكن الأستخدام اليومي بالطريقة ‏التي تربينا عليها هو خطر كبير لأنها تمد الجسم بالدهون المشبعة التي تزيد من الشعور بالكسل والخمول، ويمكن استبدالها بزيت الزيتون.‏

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الزبادي كامل الدسم يزيد الأرق أثناء النوميمكن أن ترفع منتجات الألبان الكاملة كمية السعرات الحرارية التي تتناولها،‎ ‎لذلك من ‏المهم مراقبة حجم حصتك منها، حيث إن‎ ‎كوب واحد فقط من الزبادي العادي كامل الدسم ‏يحتوي على 149 سعرة حرارية ما يزيد الطاقة ويسبب الأرق خاصة عند تناوله قبل النوم مباشرة.الهوت دوج يسبب القلق والشعور بالاضطرابيعتبر الهوت دوج من الأطعمة غير الصحية نهائيا، وذلك لأنه يحتوي على لحوم مصنعة ‏تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وسرطان القولون، وزيادة القلق بسبب اضطرابات المعدة، فيمكن استبداله بالأكلات التي تدخل فيها اللحم المفروم أو الدجاج المخلي، والتي تحتوي على دهون أقل ،‎كما أنها مصادر ‏جيدة للبروتين عالي الجودة‎الفشار يؤدي لفرط الحركةمن الأكلات التي تعودنا على تناولها اعتقادا منها انها خفيفة وغير ضارة، ولكنها نافعة ‏فقط اذا تم طهيها بدون أي دهون، فـ 60 جرام من الذرة المفرقعه في الدهون تعادل محتواها ‏من السعرات الحرارية 3 قطع من برجر للوجبات السريعة كبيرة الحجم.، فالفشار يؤدي لفرط الحركة وزيادة التوتر.الجرانولا تسبب الأرققد يكون هذا بمثابة صدمة لأن الجرانولا تعتبر طعامًا صحيًا بشكل عام، وتوصف ‏للرياضيين وملتزمي الأنظمة الغاذائية، لكن الحقيقة هي أن هذه الحبوب تحتوي على ‏المزيد من السكر والقليل من الألياف، فإن كوبًا واحدًا فقط من الجرانولا يمكن أن يوفر ‏‏600 سعر حراري لنظامك،‎ ‎وهو ما يقرب من ثلث الاحتياجات اليومية من السعرات، مما قد تسبب زيادة الشعور بالارق وقت النوم إذا تم تناولها ليلاً، ‏فيمكن استبدل الجرانولا بحبوب مقرمشة تحتوي على ألياف أكثر من السكر، مثل الجوز ‏واللوز، أو يتم تناولها صباحاً فقط.