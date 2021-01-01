تسبب زيادة الشعور بالتوتر .. أطعمة يجب عدم الإفراط في تناولها

الطعام الصحي والمفيد والمغذي هو أول المساعى التي تبحث عنه كل أم وربة منزل لتقديمه لأسرتها، ومع الوقت المشحون بالمشاغل والمسئوليات قد تتنازل الأم أحيانًا عن النظام الموضوع واللجوء إلى بعض الأطعمة السريعة، ولكن مع مراعاة اختيار المكان الذي يقدم أكلات مثالية تشبه الأكل المنزلى الموثوق فيه، وعلى الرغم من ذلك هناك أكلات ومشروبات يعتقد أنها صحية وتقدم في المنزل أيضًا أو تدخل في بعض الأكلات يجب تجنب تناولها أو التقليل منها للحد من مخاطرها خاصة هذه الأطعمة التي تزيد من الشعور بالقلق والتوتر ولها تأثير على الصحة النفسية، لذا يستعرض اليوم السابع مجموعة من هذه الاكلات والمكونات الغير صحية على الصحة النفسية وفقاً لموقع "stylecraze" كما يلي:
المايونيز يحدث اضطراب في الحالة المزاجية
يحب الكثير إضافة المايونيز على السندوتشات والسلطات أحيانًا، وعلى الرغم من ذلك يجهل الكثير أن بتناوله نحمّل أجسامنا بالدهون والسعرات الحرارية غير المرغوب فيها، فهو ليس ضارًا بالصحة البدنية فقط، إذا كنت تستهلكه باعتدال، فمقدار ملعقتين منه يعطى الجسم 360 سعرًا حراريًا و40 جرامًا من الدهون، فيمكن استبداله بالتوابل أو المستردة الذين يعملان على تحسين المزاج.
السمن يزيد الشعور بالكسل
السمن هو مكون أساسي في أغلب الأكلات المصرية والعربية سواء في طهي خضروات أو لحوم، فالاستخدام العادل له مرة أسبوعياً وبمقدار ملعقة صغيرة لا ضرر منها ولكن الأستخدام اليومي بالطريقة التي تربينا عليها هو خطر كبير لأنها تمد الجسم بالدهون المشبعة التي تزيد من الشعور بالكسل والخمول، ويمكن استبدالها بزيت الزيتون.
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