لتنظيم الملابس الشتوية في دولابك .. نصائح مهمة



لتنظيم الملابس الشتوية لتنظيم الملابس الشتوية

بالطبع في فصل الشتاء الجميع يخرج الملابس الشتوية استعدادًا للطقس البارد، ولكن قد تجد بعض السيدات مشكلة في تنظيم الدولاب خاصة عند إخراج الملابس الشتوية حتى تكون قادرة على التعامل معها بسهولة. ويوجد بعض الخطوات السهلة التي يمكن من خلالها ترتيب الدولاب لوضع الملابس الشتوية، وفقاَ لموقع"purstyle".



وضع الملابس غير الشتوية بعيدًا

من السهل عند ترتيب الملابس الشتوية، أول خطوة أن تجعل الملابس الصيفية بعيداً بمفردها، أو نقلها في الجزء الخلفى من خزانة الملابس، لتكون منفصلة، مما يجعل التفكير كله منصب على الملابس الشتوية فقط، ويمكن أن توشع في بعض الصناديق بدقة وتركها أسفل الفراش، أو فوق الدولاب بحرص حتى لا تتعرض لأى غبار أو أتربة.



ترتيب العناصر على حسب اللون والطول لمرونة أكبر

يمكن الاحتفاظ بالملابس المتشابهة مع بعض مثل القمصان مع بعض والسراويل والسترات الصوفية مع بعض، ويمكن ترتيب الملابس على حسب اللون، مما يجعلها منظمة أكثر، مع جعل بعض الملابس الصغيرة تظهر بسرعة مثل القفازات الصغيرة والأوشحة وغيرها من الكماليات المهمة.

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استخدام الرفوف لعرض السترات والقمصان المختلفةفي أغلب الأوقات قد ننسى بعض الملابس من أن نرتديها لأنها بعيدة عنا ولا نراها ولا نتذكرها، ولهذا يجب طى الملابس الشتوية، على الرفوف لأن الملابس الشتوية من السهل أن تتمدد عند تعليقها على العلاقات.تنظيم ملحقات الشتاءيمكن تنظيم بعض الأشياء الهامة للشتاء في أماكن جيدة لك عن طريق تعليق الأوشحة المحبوكة على الخطافات على باب الخزانة، والحقائب القماش بجوار الباب الأمامى، والحقائب الشفافة تمكن من رؤية ما بداخلها مما يمكن الاحتفاظ بالأشياء بسهولة، مع الاحتفاظ بالأكسسورات بعد ارتدائها في مكانها.تثبيت الخطافات والرفوف الإضافيةيوجد بعض الملابس التي نحتاجها كلها في نفس الوقت، ويمكن الأحتفاظ بها على خطافات أو أرفف معينة، لوضع القبعات والأكسسورات المختلفة لتذكر ارتداء المجوهرات بدل من البحث عنها في صندوق المجوهرات وبعثرة محتواها، ويمكن جعل الصناديق للخواتم والأساور والأقراط.