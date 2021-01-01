سيارات السوزوكى .. مباحث القاهرة تكشف سر انتشار سرقتها



سيارات السوزوكى سيارات السوزوكى

نجح رجال مباحث القاهرة فى كشف سر انتشار ظاهرة سرقة السيارات ماركة سوزوكى، وتبيّن أن وراء ارتكاب الوقائع تشكيل عصابى، يقومون بسرقة ثم التلاعب فى رقمى الشاسيه والمحرك، وإظهارهما بمقروء جديد، ثم يشتركون فى اصطناع فواتير بيع جديدة بالمقروء الجديد، وعقب ذلك يقومون بإحضار شخص يتم الترخيص باسمه نظير مبلغ مالى، ثم يتولون بيع السيارة، وبإحالة المتهمين سارقى السيارات ماركة سوزوكى، إلى محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة خمسة سنوات، وبعرض طعنهم على محكمة النقض أيدت الحكم المتقدم.



السيارات ماركة سوزوكى

على إثر تعدد البلاغات بسرقة السيارات ماركة سوزوكى، من أسفل عقاراتهم، أجرى ضباط قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات بالإدارة العامة لمباحث القاهرة تحرياتهم، التي توصلت إلى قيام المتهمين بسرقة السيارات ماركة سوزوكى، بعد استئذان النيابة العامة تم ضبط 16 من السيارات ماركة سوزوكى المسروقة، وبمناقشة سارقى السيارات ماركة سوزوكى أقروا بواقعة سرقة هذه السيارات باتفاقهم جميعًا، بحسبان أنهم يكونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيًا.



تزوير شهادة ملكية السيارات

وأضافوا سارقى السيارات ماركة سوزوكى فى اعترافاتهم أنهم قاموا بالتلاعب في أجزائها الجوهرية عن طريق الإزالة والتعديل برقمي المحرك والشاسيه، ثم الاشتراك مع مجهول في تزوير شهادة ملكية السيارات، منسوب صدورها لشركة سوزوكي إيجيبت والمبايعة المنسوب صدورها لشركه الأبيض أوتوموتيف، ثابت بها رقمى الشاسيه والمحرك المعدلين بطريق الاصطناع.

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استخراج رخصة تسييروأشاروا سارقى السيارات ماركة سوزوكى أن عقب ذلك يمثل إحداهم أمام الموظف المختص بوحدة مرور بولاق واستخراج رخصة تسيير، ثم مثوله أمام الموظف المختص بمكتب توثيق روض الفرج واستخراج توكيل، واستعمال تلك المستندات لهم كسند ملكية للسيارات، والاستيلاء على أموال راغبى شراء تلك السيارات.