عقوبات على المزارعين الممتنعين عن تسليم الأرز

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية العقوبات المقررة على المزارعين الممتنعين عن تسليم الأرز في الموسم الجديد.
جاء ذلك بعد انتهاء المهلة التي منحتها وزارة التموين والتجارة الداخلية لحائزي الأرز الأبيض والشعير من مزارعين وتجار ومضارب وغيرهم - اليوم الأحد - لإبلاغ المديرية التابعة لهم بالكميات الموجودة لديهم وذلك بعد قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بمد المهلة المحددة لحائزي الأرز الشعير والأرز الأبيض حتى اليوم الأحد الموافق 4-12-2022.
وأكدت وزارة التموين أن امتناع المزارعين عن التسليم يعرضه للعقوبات التالية:
عدم السماح له بزراعة الأرز في العام التالي
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