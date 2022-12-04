عقوبات على المزارعين الممتنعين عن تسليم الأرز



الأرز الأرز

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية العقوبات المقررة على المزارعين الممتنعين عن تسليم الأرز في الموسم الجديد.

جاء ذلك بعد انتهاء المهلة التي منحتها وزارة التموين والتجارة الداخلية لحائزي الأرز الأبيض والشعير من ‏مزارعين وتجار ومضارب وغيرهم - اليوم الأحد - لإبلاغ المديرية التابعة لهم بالكميات ‏الموجودة لديهم وذلك بعد قرار الدكتور علي المصيلحي ‏وزير التموين والتجارة الداخلية بمد المهلة المحددة لحائزي الأرز ‏الشعير والأرز الأبيض حتى اليوم الأحد الموافق 4-12-2022.



وأكدت وزارة التموين أن امتناع المزارعين عن ‏التسليم يعرضه للعقوبات التالية:



عدم السماح له بزراعة الأرز في العام التالي

قد يعجبك أيضا...

عدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكافة أنواع ‏الزراعات،.يعتبر مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الأرز الشعير ‏غير المسلم بمبلغ عشرة آلاف جنيه لكل طن ويلتزم بسدادها كل من يمتنع ‏عن تسليم الكميات المحددة.‏ تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، والذي يحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبروفي حال العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة.