التعليم العالي .. تعلن انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي يوم 9 يناير 2023،

التعليم العالي
قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول ستبدأ في موعدها المقرر يوم 9 يناير 2023، بينما إجازة منتصف العام الدراسي ستبدأ السبت 28 يناير 2023.
وأضاف " عطا " أن الجامعات والمعاهد الحكومية ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال فترة الامتحانات، بينما تستعد حاليا الجامعات لإجراء الامتحانات.
وكانت قد انطلقت الانتخابات الطلابية بالجامعات الحكومية اليوم 4 ديسمبر، وذلك بعد أن اعتمد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى الجدول الزمنى لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسى 2022/2023.
ويأتي الجدول الزمنى المعتمد من وزير التعليم العالى لانتخابات الاتحادات الطلابية كالتالي:
- فتح الترشح وسحب وتقديم الاستمارات 24 نوفمبر
- إعلان الكشوف المبدئية يوم 27 نوفمبر
- تلقى طلبات الطعون يوم 28 نوفمبر
- فحص الطعون يوم 29 نوفمبر.
- إعلان الكشوف النهائية يوم 30 نوفمبر.
- تبدأ الدعاية الانتخابية فى اليوم الأول من شهر ديسمبر القادم.
- إجراء انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 4 ديسمبر .
- تجرى انتخابات الإعادة يوم 5 ديسمبر.
- تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 6 ديسمبر.
- تجرى انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 7 ديسمبر.
- تنتهى انتخابات الاتحادات الطلابية بإجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم.
- يجرى انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة 8 ديسمبر المقبل.
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