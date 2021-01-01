التعليم العالي .. تعلن انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي يوم 9 يناير 2023،

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صورة الخبر: التعليم العالي
التعليم العالي


قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول ستبدأ في موعدها المقرر يوم 9 يناير 2023، بينما إجازة منتصف العام الدراسي ستبدأ السبت 28 يناير 2023.




وأضاف " عطا " أن الجامعات والمعاهد الحكومية ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال فترة الامتحانات، بينما تستعد حاليا الجامعات لإجراء الامتحانات.

وكانت قد انطلقت الانتخابات الطلابية بالجامعات الحكومية اليوم 4 ديسمبر، وذلك بعد أن اعتمد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى الجدول الزمنى لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسى 2022/2023.

ويأتي الجدول الزمنى المعتمد من وزير التعليم العالى لانتخابات الاتحادات الطلابية كالتالي:

- فتح الترشح وسحب وتقديم الاستمارات 24 نوفمبر

- إعلان الكشوف المبدئية يوم 27 نوفمبر
- تلقى طلبات الطعون يوم 28 نوفمبر

- فحص الطعون يوم 29 نوفمبر.

- إعلان الكشوف النهائية يوم 30 نوفمبر.

- تبدأ الدعاية الانتخابية فى اليوم الأول من شهر ديسمبر القادم.

- إجراء انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 4 ديسمبر .

- تجرى انتخابات الإعادة يوم 5 ديسمبر.

- تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 6 ديسمبر.

- تجرى انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 7 ديسمبر.

- تنتهى انتخابات الاتحادات الطلابية بإجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم.

- يجرى انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة 8 ديسمبر المقبل.

المصدر: elbalad

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