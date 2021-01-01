التعليم العالي .. تعلن انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي يوم 9 يناير 2023،

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قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول ستبدأ في موعدها المقرر يوم 9 يناير 2023، بينما إجازة منتصف العام الدراسي ستبدأ السبت 28 يناير 2023.









وأضاف " عطا " أن الجامعات والمعاهد الحكومية ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال فترة الامتحانات، بينما تستعد حاليا الجامعات لإجراء الامتحانات.

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وكانت قد انطلقت الانتخابات الطلابية بالجامعات الحكومية اليوم 4 ديسمبر، وذلك بعد أن اعتمد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى الجدول الزمنى لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسى 2022/2023.ويأتي الجدول الزمنى المعتمد من وزير التعليم العالى لانتخابات الاتحادات الطلابية كالتالي:- فتح الترشح وسحب وتقديم الاستمارات 24 نوفمبر- إعلان الكشوف المبدئية يوم 27 نوفمبر- تلقى طلبات الطعون يوم 28 نوفمبر- فحص الطعون يوم 29 نوفمبر.- إعلان الكشوف النهائية يوم 30 نوفمبر.- تبدأ الدعاية الانتخابية فى اليوم الأول من شهر ديسمبر القادم.- إجراء انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 4 ديسمبر .- تجرى انتخابات الإعادة يوم 5 ديسمبر.- تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 6 ديسمبر.- تجرى انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 7 ديسمبر.- تنتهى انتخابات الاتحادات الطلابية بإجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم.- يجرى انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة 8 ديسمبر المقبل.