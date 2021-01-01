أولياء أمور لوزير التعليم: "خففوا مناهج 4 و5 ابتدائي"



وزير التعليم وزير التعليم



بعث أولياء أمور تلاميذ الصفين الرابع والخامس الابتدائي، العديد من الرسائل التي استغاثوا فيها بالدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مستغلين وجوده ومتابعته لجروب حوار مجتمعي تربوي عبر تطبيق واتس اب.



وقالت فاطمة فتحي ولية أمر ومؤسس ائتلاف تعليم بلا حدود: “رفقا بأولادنا تلاميذ الصفين الرابع والخامس الابتدائي، حيث أنه لم يتبقى سوى أقل من شهر على امتحانات الفصل الدراسي الأول، وأبناءنا انهكوا عقليا ونفسيا بسبب أنه لم يتم تخفيف المناهج”.



وأضافت: “كيف لطالب في العاشرة من عمره أن يتحمل هذا الكم ويفهمه ويطبقه؟، خاصة أن المدرسين أنفسهم اشتكوا من كم المناهج قائلين: (بنجري في المنهج وبنشرح في الحصة درسين علي الأقل مع أن وقت الحصة لا يتعدى الـ 35 دقيقة”.

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وأكدت فاتن أحمد ولية أمر: “دفعة العام الدراسي السابق، كانت أحسن حالا من الدفعة الحالية من تلاميذ الصفين الرابع والخامس الابتدائي، ليس فقط في تخفيف المنهج بل في انهم امتحنوا (ميدتيرم) فقط وتوفرت لهم نماذج، وكانت الأسئلة في امتحاناتهم مباشرة دون تعقيد عكس ما حدث في امتحانات شهر نوفمبر الحالي، التي تركت مسئولية وضع أسئلتها للمدرس الأول وجاءت بأسئلة مركبة مما اربك الطالب وجعلته لم يستوعب المطلوب”.وأضافت: “المناهج تحمل الطابع الأوروبي وبعيدة عن بيئة الطالب المصري، وإذا كان المعلم القائم بالعملية التعليمية وولي الأمر اشتكوا وتضرروا من كم المنهج فلماذا لا تتابع الوزارة الشكوي من المناهج رغم أنها من صرحت بالتخفيف فما الذي يعرقل التنفيذ؟؟؟، وإذا كان المطلب يصب في صالح الطالب خاصة أن الوقت المتبقي محتسب منه المهام الادائية، فلذا نلتمس من الأب والمعلم الدكتور رضا حجازي قبل الوزير النظر إلي مطلب معلمي وأولياء أمور الصفي الرابع والخامس الابتدائي”.جدير بالذكر أن أن نظام التقييم بالصفين الرابع والخامس الابتدائي يعتمد على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة من خلال 3 أدوات للتقييم يأتي من بينها الامتحانات، حيث يتم تخصيص 60 درجة للامتحانات، و35 درجة للمهام الأدائية، و5 درجات للمواظبة على الحضور لتكون الدرجة النهائية 100 درجة، وذلك وفقاً للقرار الوزاري بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2022/2023.و تنقسم الامتحانات المقررة على الصفين الرابع والخامس الابتدائي إلى ثلاثة امتحانات في الفصل الدراسي الواحد، بحيث يستهدف الامتحان الأول أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الأول.ويستهدف الامتحان الثاني أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني، وبالنسبة للامتحان النهائي يُعقد في نهاية كل فصل دراسي، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في الفصل الدراسي كاملاً، ويحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي على مجموع الدرجات الثلاث.