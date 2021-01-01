فيديو .. داعية : إصلاح المجتمع يكون بالخوف من الله



الشيخ رمضان عبدالمعز الشيخ رمضان عبدالمعز



قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامى، إن المؤمن يخاف من الله دائما فى كل تصرفاته، وبالتالى يظهر هذا على سلوكه، لافتا إلى أن لسان المؤمن لا ينطق بما يغضب الله، ويبتعد عن الغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور، وكذلك عينه لا تنظر إلى ما حرم الله، وكل جوارحه تخشى الله، من الأذن واليد والقدم.



وتابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد: "المؤمن تجده يخاف الله ولا يمشى فى أى أمر يخاف الله، تخيل بتتعامل مع مجتمع يخاف الله، هتلاقى العامل يتقن عمله، وهتلاقى الكل يحترم بعضه، وتلاقى مكارم الأخلاق جمعت فى جملتين تعظيم جلال الله والسعى فى إصلاح البين".



وأكمل: "الأنبياء اللى هم القدوة والنموذج اللى ربنا قال إن بهم هدى الناس، تلاقيهم يخشون الله وأتقياء جدا، لأن اللى بيخاف ربنا هتلاقيه منضبط فى بيته مع زوجته وأبناءه".